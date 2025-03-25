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ATP
25 марта 2025, 03:50 | Обновлено 25 марта 2025, 03:53
21
0

Овчаренко остановился в шаге от основной сетки челленджера в Неаполе

Украинский теннисист не прошел раунд квалификации на челленджере

25 марта 2025, 03:50 | Обновлено 25 марта 2025, 03:53
21
0
Овчаренко остановился в шаге от основной сетки челленджера в Неаполе
supertennis.tv. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 308) остановился в шаге от попадания в основную сетку челленджера, который проходит на грунтовых кортах в Неаполе, Италия.

В полуфинале квалификации Александр уверенно победил итальянца Мариано Таммаро (ATP 644), но в финале не смог переиграть шведа Элиаса Имера (ATP 261), уступив ему по сумме трех сетов.

Результаты Овчаренко в квалификации челленджера (Неаполь, Италия):

Александр Овчаренко (Украина) – Мариано Таммаро (Италия) – 6:1, 6:4

Александр Овчаренко (Украина) – Элиас Имер (Швеция) – 3:6, 6:4, 4:6

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Александр Овчаренко Элиас Имер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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