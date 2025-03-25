Овчаренко остановился в шаге от основной сетки челленджера в Неаполе

Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 308) остановился в шаге от попадания в основную сетку челленджера, который проходит на грунтовых кортах в Неаполе, Италия.

В полуфинале квалификации Александр уверенно победил итальянца Мариано Таммаро (ATP 644), но в финале не смог переиграть шведа Элиаса Имера (ATP 261), уступив ему по сумме трех сетов.

Результаты Овчаренко в квалификации челленджера (Неаполь, Италия):

Александр Овчаренко (Украина) – Мариано Таммаро (Италия) – 6:1, 6:4

Александр Овчаренко (Украина) – Элиас Имер (Швеция) – 3:6, 6:4, 4:6