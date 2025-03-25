Овчаренко остановился в шаге от основной сетки челленджера в Неаполе
Украинский теннисист не прошел раунд квалификации на челленджере
Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 308) остановился в шаге от попадания в основную сетку челленджера, который проходит на грунтовых кортах в Неаполе, Италия.
В полуфинале квалификации Александр уверенно победил итальянца Мариано Таммаро (ATP 644), но в финале не смог переиграть шведа Элиаса Имера (ATP 261), уступив ему по сумме трех сетов.
Результаты Овчаренко в квалификации челленджера (Неаполь, Италия):
Александр Овчаренко (Украина) – Мариано Таммаро (Италия) – 6:1, 6:4
Александр Овчаренко (Украина) – Элиас Имер (Швеция) – 3:6, 6:4, 4:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинца нацелился «Галатасарай»
Марта завершила выступления на тысячнике в Майами, проиграв Пегуле в 1/8 финала