Денис Молчанов остановился в парном четвертьфинале челленджера в Неаполе
Украинец и Мик Велдхеер уступили первому сеяному тандему
Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде на грунтовом челленджере в Неаполе, Италия.
В четвертьфинале украинец и его напарник Мик Велдхеер (Нидерланды) в двух сетах проиграли тандему Александер Эрлер (Австрия) / Константин Францен (Германия) за 1 час и 33 минуты.
Для первой ракетки Украины в парном разряде это был шестой матч на грунтовых кортах в сезоне. На его счету 4 победы и 2 поражения.
На недавнем челленджере в хорватском Задаре дуэт Молчанов / Велдхеер дошел до полуфинала.
Челленджер, Неаполь (Италия).
1/8 финала
Денис Молчанов (Украина) / Мик Велдхеер (Нидерланды) – Джанлука Каденассо (Италия) / Мариано Таммаро (Италия) – 6:4, 7:5
1/4 финала
Денис Молчанов (Украина) / Мик Велдхеер (Нидерланды) – Александер Эрлер (Австрия) / Константин Францен (Германия) [1] – 3:6, 6:7 (2:7)
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