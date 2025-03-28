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ATP
28 марта 2025, 02:30 | Обновлено 28 марта 2025, 02:34
13
0

Денис Молчанов остановился в парном четвертьфинале челленджера в Неаполе

Украинец и Мик Велдхеер уступили первому сеяному тандему

28 марта 2025, 02:30 | Обновлено 28 марта 2025, 02:34
13
0
Денис Молчанов остановился в парном четвертьфинале челленджера в Неаполе
prsport.net. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде на грунтовом челленджере в Неаполе, Италия.

В четвертьфинале украинец и его напарник Мик Велдхеер (Нидерланды) в двух сетах проиграли тандему Александер Эрлер (Австрия) / Константин Францен (Германия) за 1 час и 33 минуты.

Для первой ракетки Украины в парном разряде это был шестой матч на грунтовых кортах в сезоне. На его счету 4 победы и 2 поражения.

На недавнем челленджере в хорватском Задаре дуэт Молчанов / Велдхеер дошел до полуфинала.

Челленджер, Неаполь (Италия).

1/8 финала

Денис Молчанов (Украина) / Мик Велдхеер (Нидерланды) – Джанлука Каденассо (Италия) / Мариано Таммаро (Италия) – 6:4, 7:5

1/4 финала

Денис Молчанов (Украина) / Мик Велдхеер (Нидерланды) – Александер Эрлер (Австрия) / Константин Францен (Германия) [1] – 3:6, 6:7 (2:7)

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ATP Неаполь Денис Молчанов Александер Эрлер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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