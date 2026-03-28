Сачко не сумел выйти в финал челленджера в Неаполе, проиграв 115-й ракетке

Лидер мужского украинского тенниса Виталий Сачко (АТР 186) завершил выступления на грунтовом челленджере в Неаполе, Италия.

В полуфинале украинец в двух сетах проиграл Хамаду Меджедовичу (Сербия, АТР 115) за 1 час и 28 минут.

ATP челленджер Неаполь. Грунт, 1/2 финала

Хамад Меджедович (Сербия) [5] – Виталий Сачко (Украина) – 7:5, 6:1

Сачко провел второе очное противостояние против Меджедовича. В 2022 году Виталий уступил Хамаду на соревнованиях в немецком городе Люденшайд.

Виталий впервые с июня 2024 года сыграл в полуфинале челленджера. Всего для Сачко это был 11-й такой поединок.

В Неаполе Сачко успел обыграть Жоффре Бланкано, Андреа Пеллегрино и Федерико Чина. В LIVE-рейтинге АТР Виталий находится на 169-й позиции.

Меджедович в финале Неаполе встретится либо с Даниэлем Альтмайером (Германия, ATP 55), либо с Федерико Бондиоли (Италия, ATP 437).