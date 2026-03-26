Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  САЧКО: «Каждый день я сердцем с украинцами, там действительно очень сложно»
26 марта 2026, 19:01 | Обновлено 26 марта 2026, 19:28
САЧКО: «Каждый день я сердцем с украинцами, там действительно очень сложно»

Первая ракетка Украины вышел в четвертьфинал челенджера в Неаполе

Ubitennis. Виталий Сачко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP 186) дал комментарий журналистам после выхода в четвертьфинал ATP челенджера в Неаполе (Италия).

«Атмосфера была невероятной, пришло очень много людей. Играть в таких условиях - это настоящее удовольствие, потому что на многих турнирах публика не такая активная. Мне все очень понравилось, это прекрасное место. Я показал хороший теннис, боролся и рад, что прошел дальше.

Я всегда говорю, что Италия – моя счастливая страна. Причина этому очень простая: если взять мое имя и убрать букву «V», получится Italy (смеется). А если серьезно – мне нравится прекрасная еда, нравятся люди, здесь всегда хорошая погода и солнце».

Сачко о войне в Украине.

«Я не на связи с Сергеем Стаховским и Александром Долгополовым, но знаю, что они находятся в Украине. Каждый день я сердцем с украинцами, сейчас там все плохо, действительно очень сложно. Я знаю, что они болеют за меня, смотрят мои матчи, поэтому стараюсь своими результатами приносить им хоть немного радости. Но ситуация в Украине очень тяжелая, нужно стараться держатьс. Я всегда со своим народом. Хочу, чтобы все люди в Украине как можно скорее обрели мир».

Виталий одержал победу над итальянцем Андреа Пеллегрино (ATP 128) во втором круге турнира в трех сетах за 2 часа и 13 минут – 4:6, 6:3, 6:4.

В следующем поединке украинец сыграет против еще одного представителя Италии Федерико Чини (ATP 203). Матч запланирован на пятницу, 27 марта.

ATP челенджер Неаполь. Грунт, 1/8 финала

Виталий Сачко Андреа Пеллегрино – 4:6, 6:3, 6:4

