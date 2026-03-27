Сачко вышел в полуфинал челенджера в Неаполе
Первая ракетка Украины переиграл Федерико Чину
Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 186) выиграл четвертьфинальный поединок на ATP челенджере в Неаполе (Италия).
Сачко переиграл итальянца Федерико Чину (ATP 203) в трех сетах за 2 часа и 5 минут – 6:2, 4:6, 6:1.
Это была первая очная встреча игроков.
Для Виталия это будет 11-й полуфинал в карьере на соревнованиях этой серии.
За выход в седьмой финал украинец сыграет с победителем поединка Хамад Меджедович – Александр Мюллер.
ATP челенджер Неаполь. Грунт, 1/4 финала
Виталий Сачко – Федерико Чина – 6:2, 4:6, 6:1
