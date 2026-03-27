  Сачко вышел в полуфинал челенджера в Неаполе
27 марта 2026, 14:30 | Обновлено 27 марта 2026, 14:42
Сачко вышел в полуфинал челенджера в Неаполе

Первая ракетка Украины переиграл Федерико Чину

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 186) выиграл четвертьфинальный поединок на ATP челенджере в Неаполе (Италия).

Сачко переиграл итальянца Федерико Чину (ATP 203) в трех сетах за 2 часа и 5 минут – 6:2, 4:6, 6:1.

Это была первая очная встреча игроков.

Для Виталия это будет 11-й полуфинал в карьере на соревнованиях этой серии.

За выход в седьмой финал украинец сыграет с победителем поединка Хамад Меджедович – Александр Мюллер.

ATP челенджер Неаполь. Грунт, 1/4 финала

Виталий Сачко Федерико Чина – 6:2, 4:6, 6:1

