Сачко вышел в полуфинал челенджера в Неаполе

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 186) выиграл четвертьфинальный поединок на ATP челенджере в Неаполе (Италия).



Сачко переиграл итальянца Федерико Чину (ATP 203) в трех сетах за 2 часа и 5 минут – 6:2, 4:6, 6:1.

Это была первая очная встреча игроков.

Для Виталия это будет 11-й полуфинал в карьере на соревнованиях этой серии.

За выход в седьмой финал украинец сыграет с победителем поединка Хамад Меджедович – Александр Мюллер.

ATP челенджер Неаполь. Грунт, 1/4 финала

Виталий Сачко – Федерико Чина – 6:2, 4:6, 6:1