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Испания
28 марта 2025, 06:35 | Обновлено 28 марта 2025, 06:56
347
1

Этого и близко нет. В Испании рассказали, что будет с Луниным летом

Украинец может покинуть Реал

28 марта 2025, 06:35 | Обновлено 28 марта 2025, 06:56
347
1
Этого и близко нет. В Испании рассказали, что будет с Луниным летом
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку, сообщает AS.

По информации издания, пока 26-летний голкипер совершенно не ищет путей для того, чтобы покинуть столицу Испании. Он полностью отдается работе и ждет своего шанса в конкуренции с Тибо Куртуа.

Но Андрей будет готов рассмотреть предложения от других клубов летом. Издание отмечает, что, продлив контракт с «Реалом» до 2030 года, украинец не обязательно останется в Мадриде до этого срока – этого и близко нет.

Наоборот – это решение было принято сторонами, чтобы игрок не ушел из клуба бесплатно. В руководстве «сливочных» понимают, что украинец будет рассматривать предложения летом, и его будут готовы отпустить, если одно из них устроит «Реал».

Сообщалось, что Лунин получил солидную премию от президента клуба после победы в ЛЧ.

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