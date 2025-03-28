Ла Лига против того, что полузащитник Барселоны играет во втором круге

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию относительно регистрации полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо на второй круг.

«Мы от своего не отказываемся. Ольмо не должен играть в Ла Лиге. Есть же правила, и они должны быть для всех одинаковыми. Он не имел права завершать сезон за «Барселону», – прокомментировал Тебас.

Ольмо, который присоединился к «Барселоне» летом 2024 года, имел разрешение на регистрацию до конца того же года. Все это было обусловлено тем, что «каталонцы» нарушили правила финансового контроля.

Ла Лига отказала в регистрации Ольмо на второй круг чемпионата, но 8 января 2025 года Высший союз спорта Испании позволил временно зарегистрировать футболиста.

Ранее стало известно о травме, которую получил Ольмо в матче с «Осасуной».