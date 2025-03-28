Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига против того, что полузащитник Барселоны играет во втором круге
Испания
28 марта 2025, 05:10 | Обновлено 28 марта 2025, 05:11
155
0

Ла Лига против того, что полузащитник Барселоны играет во втором круге

Ситуация с Дани Ольмо решена лишь частично

28 марта 2025, 05:10 | Обновлено 28 марта 2025, 05:11
155
0
Ла Лига против того, что полузащитник Барселоны играет во втором круге
Twitter. Дани Ольмо

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию относительно регистрации полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо на второй круг.

«Мы от своего не отказываемся. Ольмо не должен играть в Ла Лиге. Есть же правила, и они должны быть для всех одинаковыми. Он не имел права завершать сезон за «Барселону», – прокомментировал Тебас.

Ольмо, который присоединился к «Барселоне» летом 2024 года, имел разрешение на регистрацию до конца того же года. Все это было обусловлено тем, что «каталонцы» нарушили правила финансового контроля.

Ла Лига отказала в регистрации Ольмо на второй круг чемпионата, но 8 января 2025 года Высший союз спорта Испании позволил временно зарегистрировать футболиста.

Ранее стало известно о травме, которую получил Ольмо в матче с «Осасуной».

По теме:
Стало известно, насколько серьезное повреждение у Дани Ольмо
Флик нашел виновных в травме Дани Ольмо
Барселона – Осасуна – 3:0. Каталонское начало. Видео голов и обзор матча
Дани Ольмо Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хавьер Тебас
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче
Футбол | 27 марта 2025, 23:44 2
Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче
Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче

Украинец Андрей Лунин сыграет против «Леганеса»

Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Бокс | 27 марта 2025, 15:10 1
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана

Издание Worldboxingnews оценило перспективы бывшего чемпиона мира

Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Футбол | 27.03.2025, 09:00
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Футбол | 28.03.2025, 03:40
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
Футбол | 27.03.2025, 16:19
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
26.03.2025, 06:41
Футбол
Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
26.03.2025, 08:57
Футбол
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
26.03.2025, 04:32 4
Теннис
Джошуа отреагировал на вызов на бой от обидчика Майка Тайсона
Джошуа отреагировал на вызов на бой от обидчика Майка Тайсона
26.03.2025, 00:59
Бокс
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
27.03.2025, 06:20
Теннис
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
26.03.2025, 16:57 6
Футбол
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
26.03.2025, 17:27 1
Бокс
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
26.03.2025, 18:07 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем