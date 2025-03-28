Ла Лига против того, что полузащитник Барселоны играет во втором круге
Ситуация с Дани Ольмо решена лишь частично
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию относительно регистрации полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо на второй круг.
«Мы от своего не отказываемся. Ольмо не должен играть в Ла Лиге. Есть же правила, и они должны быть для всех одинаковыми. Он не имел права завершать сезон за «Барселону», – прокомментировал Тебас.
Ольмо, который присоединился к «Барселоне» летом 2024 года, имел разрешение на регистрацию до конца того же года. Все это было обусловлено тем, что «каталонцы» нарушили правила финансового контроля.
Ла Лига отказала в регистрации Ольмо на второй круг чемпионата, но 8 января 2025 года Высший союз спорта Испании позволил временно зарегистрировать футболиста.
Ранее стало известно о травме, которую получил Ольмо в матче с «Осасуной».
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