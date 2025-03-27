27 марта в полуфинале турнира в Майами, свой матч проведут Арина Соболенко (1) и Жасмин Паолини (7).

Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Арина Соболенко

Белорусская «нейтралка» продолжает возглавлять мировой рейтинг, ведь показывает солидные результаты. Соболенко в этом сезоне выиграла один турнир в Брисбене, также на ее счету два проигранных финала Aus Open и Индиан-Уэллс. Иными словами, спортсменка сейчас в шаге от четвертого финала в сезоне.

В Майами пока все идет хорошо, особого сопротивления никто не оказывает. Теннисистка начала со второго круга, где обыграла Викторию Томову – 6:3, 6:0, против Елены-Габриелы Русе был сыгран один сет – 6:1, после чего соперница снялась. Был намек на интригу в матче с Коллинс – 6:4, 6:4. В последнем матче удалось разобраться с сильной китаянкой Чжэн – 6:2, 7:5.

26-летняя спортсменка в текущем сезоне провела 25 матчей, одержав в них 21 победу. Нельзя сказать, что у Соболенко убойная подача, но она давит своей мощью во время розыгрышей, многие не справляются.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Жасмин Паолини

Несмотря на статус седьмой ракетки мира, Жасмин Паолини проводила этот сезон не самого опасного середняка. Только на Индиан-Уэллс она дошла до четвертого круга, что нельзя назвать выдающимся результатом, ведь она обыграла двух несильных соперниц.

В Майами точно удалось выстрелить, ведь полуфинал можно считать хорошим результатом. Итальянка смогла пройти словачку Ребекку Шрамкову – 6:3, 6:3, далее играла против Онс Жабер и вела 4:3 в первом сете, в этот момент соперница снялась из-за травмы. Самым сложным выдался матч против экс-первой ракетки мира, японки Наоми Осаки – 3:6, 6:4, 6:4. Не было особых проблем с полькой Магдой Линетт – 6:3, 6:2.

На этом турнире процент первой подачи у Паолини никогда не был ниже 64%. Спортсменка в этом году провела 17 матчей, в которых сумела одержать 12 побед.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Личные встречи

Спортсменки играли между собой пять раз, пока счет 3:2 в пользу «нейтралки». Последняя встреча состоялась в прошлом году на Итоговом турнире, тогда Паолини проиграла в двух сетах. Если брать матчи на харде, перевес Соболенко только растет – 3:1.

Прогноз

Соболенко в этой паре большой фаворит, с чем тяжело спорить, ведь она играет сильно и стабильно, а вот об итальянке то же самое сказать нельзя. Думаю, прогнозы букмекеров сбудутся, первая ракетка мира будет контролировать ход встречи.

Предлагаю поставить на тотал меньше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.70.