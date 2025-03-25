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Англия
25 марта 2025, 03:39 | Обновлено 25 марта 2025, 03:54
37
1

Полузащитник сборной Англии рассказал об отношениях с Тухелем

Эберечи Эзе понимает нового тренера с полуслова

25 марта 2025, 03:39 | Обновлено 25 марта 2025, 03:54
37
1
Полузащитник сборной Англии рассказал об отношениях с Тухелем
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе рассказал о матче с Латвией (3:0) и отношениях с Томасом Тухелем.

«Мне сказал тренер выйти на поле и повлиять на игру. Мне кажется, я справился. Была задача играть остро и создавать моменты. Это нелегко против команд, которые защищаются. У игроков атаки не так много пространства, но наша команда очень хорошо работала.

Мы придерживались плана на игру, который сработал, тем более, я забил гол, а это была мечта детства.

Томас Тухель очень умный тренер. Мы подходим к каждой игре, как к отдельному элементу, и вы это видите. Он внедрил новый стиль, который подходит команде. Каждый играет на правильных позициях и может быть максимально эффективным на поле.

Конечно, это только начало. Но я уже вижу, что если мы будем делать то, что говорит тренер, это будет правильным направлением для команды».

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Томас ТУХЕЛЬ: «Эти матчи помогли мне лучше понять команду»
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Александр Сильченко Источник: УЕФА
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Falko
З ТухелЬОм? ))
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