Полузащитник сборной Англии рассказал об отношениях с Тухелем

26-летний полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе рассказал о матче с Латвией (3:0) и отношениях с Томасом Тухелем.

«Мне сказал тренер выйти на поле и повлиять на игру. Мне кажется, я справился. Была задача играть остро и создавать моменты. Это нелегко против команд, которые защищаются. У игроков атаки не так много пространства, но наша команда очень хорошо работала.

Мы придерживались плана на игру, который сработал, тем более, я забил гол, а это была мечта детства.

Томас Тухель очень умный тренер. Мы подходим к каждой игре, как к отдельному элементу, и вы это видите. Он внедрил новый стиль, который подходит команде. Каждый играет на правильных позициях и может быть максимально эффективным на поле.

Конечно, это только начало. Но я уже вижу, что если мы будем делать то, что говорит тренер, это будет правильным направлением для команды».