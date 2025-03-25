У Дьекереша появился вариант продолжения карьеры в Испании

26-летний шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш привлек внимание главного тренера «Атлетико».

Об этом информирует издание Eldesmarque.

Сообщается, что «матрасники» летом планируют усилить команду несколькими новыми игроками. В частности, клуб намерен сделать предложение по Виктору Дёкерешу.

Издание также отмечает, что «Атлетико» интересуется подписанием Альваро Каррераса из «Бенфики».

Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, Виктор Дёкереш оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» может подписать француза, который отбывал дисквалификацию за допинг.