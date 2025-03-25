У Дьекереша появился вариант продолжения карьеры в Испании
Швед может стать игроком «Атлетико»
26-летний шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш привлек внимание главного тренера «Атлетико».
Об этом информирует издание Eldesmarque.
Сообщается, что «матрасники» летом планируют усилить команду несколькими новыми игроками. В частности, клуб намерен сделать предложение по Виктору Дёкерешу.
Издание также отмечает, что «Атлетико» интересуется подписанием Альваро Каррераса из «Бенфики».
Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, Виктор Дёкереш оценивается в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» может подписать француза, который отбывал дисквалификацию за допинг.
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