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  4. Неожиданный вариант. Погба может оказаться в топ-клубе Испании
Испания
12 марта 2025, 20:15 |
908
1

Неожиданный вариант. Погба может оказаться в топ-клубе Испании

Мадридский «Атлетико» обдумывает возможность подписать француза

12 марта 2025, 20:15 |
908
1
Неожиданный вариант. Погба может оказаться в топ-клубе Испании
fichajes.net

31-летний французский полузащитник Поль Погба предложил свои услуги мадридскому «Атлетико».

Об этом информирует издание Fichajes.

По информации источника, «матрасники» рассматривают кандидатуру Погба для усиления центральной линии поля. Также сообщается, что «Атлетико» может подписать полузащитника, если тот не будет требовать заоблачной заработной платы.

Сейчас в команде задумываются над тем, в каком физическом состоянии находится француз, ведь он не играл 18 месяцев.

Кроме того, Погба выражал желание играть за «Марсель».

Ранее стало известно, что игрок отбыл дисквалификацию и может возобновить карьеру.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико Мадрид Поль Погба свободный агент трансферы
Александр Сильченко Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Mark4854590
Атлетіко дуже ризикує. Мало того, що Погба не грав, так він ще й схильний до травм
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