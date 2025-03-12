Неожиданный вариант. Погба может оказаться в топ-клубе Испании

31-летний французский полузащитник Поль Погба предложил свои услуги мадридскому «Атлетико».

Об этом информирует издание Fichajes.

По информации источника, «матрасники» рассматривают кандидатуру Погба для усиления центральной линии поля. Также сообщается, что «Атлетико» может подписать полузащитника, если тот не будет требовать заоблачной заработной платы.

Сейчас в команде задумываются над тем, в каком физическом состоянии находится француз, ведь он не играл 18 месяцев.

Кроме того, Погба выражал желание играть за «Марсель».

Ранее стало известно, что игрок отбыл дисквалификацию и может возобновить карьеру.