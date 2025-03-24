Элина Свитолина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/8 финала украинка сыграет против второй ракетки мира Иги Свентек (Польша). Поединок пройдет последним, пятым запуском на STADIUM. Ориентировочное время старта матча – 02:30 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Иги.

Победительница противостояния далее сыграет либо против Александры Эалы, либо против Паулы Бадосы.

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