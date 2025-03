ВИДЕО. Шквал эмоций, разбитая ракетка. Фис в драматичном матче одолел Тиафо

Французский теннисист Артур Филь (ATP 18) не без проблем пробился в 1/8 финала хардового Мастерса в Майами. В драматичном поединке француза с американцем Фрэнсисом Тиафо (ATP 17) зрители увидели красивый теннис, много эмоций и большое количество сет-пойнтов.

На тай-брейке в финале 1-го сета Фрэнсис имел в своем активе 5 сет-пойнтов, но победу со счетом 13:11 все же вырвал француз. В сердцах Тиафо буквально полностью уничтожил свою ракетку о корт, за что тут же получил предупреждение от арбитра. 2-й сет остался за американцем, но в решающем 3-м сете Фис оказался снова сильнее. Матч длился 2 часа 57 минут.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Артур Фис (Франция) [17] – Фрэнсис Тиафо (США) [16] – 7:6 (13:11), 5:7, 6:2

На стадии 1/8 финала победитель сыграет против немца Александра Зверева (ATP 2).

ВИДЕО. Шквал эмоций. Как Тиафо уничтожил свою ракетку

Arthur Fils absolutely destroys his racket after losing second set 5-7 to Francis Tiafoe.



He had 2 match points on return at 5-4.



Received a violation warning from umpire.pic.twitter.com/cImTt7uJp9