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ATP
25 марта 2025, 02:08 | Обновлено 25 марта 2025, 02:18
53
0

ВИДЕО. Шквал эмоций, разбитая ракетка. Фис в драматичном матче одолел Тиафо

Тиафо выместил спортивную злость на собственной ракетке

25 марта 2025, 02:08 | Обновлено 25 марта 2025, 02:18
53
0
ВИДЕО. Шквал эмоций, разбитая ракетка. Фис в драматичном матче одолел Тиафо
Tenniskafe.com. Артур Фис

Французский теннисист Артур Филь (ATP 18) не без проблем пробился в 1/8 финала хардового Мастерса в Майами. В драматичном поединке француза с американцем Фрэнсисом Тиафо (ATP 17) зрители увидели красивый теннис, много эмоций и большое количество сет-пойнтов.

На тай-брейке в финале 1-го сета Фрэнсис имел в своем активе 5 сет-пойнтов, но победу со счетом 13:11 все же вырвал француз. В сердцах Тиафо буквально полностью уничтожил свою ракетку о корт, за что тут же получил предупреждение от арбитра. 2-й сет остался за американцем, но в решающем 3-м сете Фис оказался снова сильнее. Матч длился 2 часа 57 минут.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Артур Фис (Франция) [17] – Фрэнсис Тиафо (США) [16] – 7:6 (13:11), 5:7, 6:2

На стадии 1/8 финала победитель сыграет против немца Александра Зверева (ATP 2).

ВИДЕО. Шквал эмоций. Как Тиафо уничтожил свою ракетку

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Артур Фис Фрэнсис Тиафо ATP Майами Александр Зверев
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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