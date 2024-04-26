Как выглядит таблица АПЛ после перенесенных матчей 29-го тура АПЛ 2023/24?
«Арсенал разгромил «Челси», фиаско «Ливерпуля», уверенна победа «Манчестер Сити»
23–25 апреля состоялись перенесенные матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.
«Арсенал» разгромил в лондонском дерби «Челси» со счетом 5:0. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте, заменив Такехиро Томиясу.
Представитель Украины в составе «пенсионеров» Михаил Мудрик попал в стартовый состав и отыграл 66 минут. Вместо него вышел Рахим Стерлинг.
«Эвертон» неожиданно обыграл «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби 2:0. Виталий Миколенко начал встречу с первых минут в составе «ирисок» и был заменен в перерыве из-за травмы.
«Борнмут» вместе с Ильей Забарным на выезде обыграл «Вулверхэмптон» 1:0. На счету украинца весь сыгранный матч.
«Манчестер Юнайтед» в поединке с 6 голами одолел «Шеффилд Юнайтед» 4:2, а «Кристал Пэлас» нанес поражение «Ньюкаслу» (2:0).
Лидером чемпионата Англии сейчас является «Арсенал» с Зинченко. У подопечных Микеля Артеты 77 очков. У «Ман Сити» 76 пунктов, но на 1 проведенный тур меньше. «Ливерпуль» с 74 баллами располагается на 3-й позиции и фактически потерял шансы на чемпионство.
«Борнмут» и Забарный благодаря победе поднялись на 10-е место. У «вишен» 45 очков. Ниже Ильи и компании располагается «Брайтон» (44), у которого есть одна игра в запасе. «Челси» и Мудрик сохранили 9-ю строчку (47). У «Вест Хэма», у которого на 2 сыгранных матча больше, чем у команды Маурисио Почеттино, в активе 48 пунктов и 8-я позиция.
«Эвертон» с Миколенко оторвался от аутсайдеров чемпионата. У «ирисок», несмотря на низкое 16-е место, есть 33 очка, в то время как у 17-го «Ноттингема Форест» – 26.
АПЛ 2023/24. Перенесенные матчи 29-го тура. 23–25 апреля
- Арсенал – Челси – 5:0
- Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1
- Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 4:2
- Эвертон – Ливерпуль – 2:0
- Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:0
- Брайтон – Манчестер Сити – 0:4
Таблица АПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2
|Манчестер Сити
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3
|Ливерпуль
|34
|22
|8
|4
|75 - 34
|74
|4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|16
|5
|12
|51 - 50
|53
|7
|Ньюкасл
|33
|15
|5
|13
|69 - 54
|50
|8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49 - 60
|45
|11
|Брайтон
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|12
|7
|15
|46 - 54
|43
|13
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|14
|Кристал Пэлас
|34
|10
|9
|15
|44 - 56
|39
|15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16
|Эвертон
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47 - 75
|25
|19
|Бёрнли
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20
|Шеффилд Юнайтед
|34
|3
|7
|24
|33 - 92
|16
The top three looks like this after @ManCity's 4-0 away win at Brighton 👇 pic.twitter.com/NpYdTYmRiD— Premier League (@premierleague) April 25, 2024
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