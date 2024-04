Как выглядит таблица АПЛ после перенесенных матчей 29-го тура АПЛ 2023/24?

23–25 апреля состоялись перенесенные матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

«Арсенал» разгромил в лондонском дерби «Челси» со счетом 5:0. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте, заменив Такехиро Томиясу.

Представитель Украины в составе «пенсионеров» Михаил Мудрик попал в стартовый состав и отыграл 66 минут. Вместо него вышел Рахим Стерлинг.

«Эвертон» неожиданно обыграл «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби 2:0. Виталий Миколенко начал встречу с первых минут в составе «ирисок» и был заменен в перерыве из-за травмы.

«Борнмут» вместе с Ильей Забарным на выезде обыграл «Вулверхэмптон» 1:0. На счету украинца весь сыгранный матч.

«Манчестер Юнайтед» в поединке с 6 голами одолел «Шеффилд Юнайтед» 4:2, а «Кристал Пэлас» нанес поражение «Ньюкаслу» (2:0).

Лидером чемпионата Англии сейчас является «Арсенал» с Зинченко. У подопечных Микеля Артеты 77 очков. У «Ман Сити» 76 пунктов, но на 1 проведенный тур меньше. «Ливерпуль» с 74 баллами располагается на 3-й позиции и фактически потерял шансы на чемпионство.

«Борнмут» и Забарный благодаря победе поднялись на 10-е место. У «вишен» 45 очков. Ниже Ильи и компании располагается «Брайтон» (44), у которого есть одна игра в запасе. «Челси» и Мудрик сохранили 9-ю строчку (47). У «Вест Хэма», у которого на 2 сыгранных матча больше, чем у команды Маурисио Почеттино, в активе 48 пунктов и 8-я позиция.

«Эвертон» с Миколенко оторвался от аутсайдеров чемпионата. У «ирисок», несмотря на низкое 16-е место, есть 33 очка, в то время как у 17-го «Ноттингема Форест» – 26.

АПЛ 2023/24. Перенесенные матчи 29-го тура. 23–25 апреля

Таблица АПЛ 2023/24

The top three looks like this after @ManCity's 4-0 away win at Brighton 👇 pic.twitter.com/NpYdTYmRiD