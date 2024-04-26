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  4. Как выглядит таблица АПЛ после перенесенных матчей 29-го тура АПЛ 2023/24?
Англия
26 апреля 2024, 03:30 |
130
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Как выглядит таблица АПЛ после перенесенных матчей 29-го тура АПЛ 2023/24?

«Арсенал разгромил «Челси», фиаско «Ливерпуля», уверенна победа «Манчестер Сити»

26 апреля 2024, 03:30 |
130
0
Как выглядит таблица АПЛ после перенесенных матчей 29-го тура АПЛ 2023/24?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Рахим Стерлинг

23–25 апреля состоялись перенесенные матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

«Арсенал» разгромил в лондонском дерби «Челси» со счетом 5:0. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте, заменив Такехиро Томиясу.

Представитель Украины в составе «пенсионеров» Михаил Мудрик попал в стартовый состав и отыграл 66 минут. Вместо него вышел Рахим Стерлинг.

«Эвертон» неожиданно обыграл «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби 2:0. Виталий Миколенко начал встречу с первых минут в составе «ирисок» и был заменен в перерыве из-за травмы.

«Борнмут» вместе с Ильей Забарным на выезде обыграл «Вулверхэмптон» 1:0. На счету украинца весь сыгранный матч.

«Манчестер Юнайтед» в поединке с 6 голами одолел «Шеффилд Юнайтед» 4:2, а «Кристал Пэлас» нанес поражение «Ньюкаслу» (2:0).

Лидером чемпионата Англии сейчас является «Арсенал» с Зинченко. У подопечных Микеля Артеты 77 очков. У «Ман Сити» 76 пунктов, но на 1 проведенный тур меньше. «Ливерпуль» с 74 баллами располагается на 3-й позиции и фактически потерял шансы на чемпионство.

«Борнмут» и Забарный благодаря победе поднялись на 10-е место. У «вишен» 45 очков. Ниже Ильи и компании располагается «Брайтон» (44), у которого есть одна игра в запасе. «Челси» и Мудрик сохранили 9-ю строчку (47). У «Вест Хэма», у которого на 2 сыгранных матча больше, чем у команды Маурисио Почеттино, в активе 48 пунктов и 8-я позиция.

«Эвертон» с Миколенко оторвался от аутсайдеров чемпионата. У «ирисок», несмотря на низкое 16-е место, есть 33 очка, в то время как у 17-го «Ноттингема Форест» – 26.

АПЛ 2023/24. Перенесенные матчи 29-го тура. 23–25 апреля

  • Арсенал – Челси – 5:0
  • Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1
  • Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 4:2
  • Эвертон – Ливерпуль – 2:0
  • Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:0
  • Брайтон – Манчестер Сити – 0:4

Таблица АПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 34 24 5 5 82 - 26 77
2 Манчестер Сити 33 23 7 3 80 - 32 76
3 Ливерпуль 34 22 8 4 75 - 34 74
4 Астон Вилла 34 20 6 8 71 - 50 66
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Манчестер Юнайтед 33 16 5 12 51 - 50 53
7 Ньюкасл 33 15 5 13 69 - 54 50
8 Вест Хэм 34 13 9 12 54 - 63 48
9 Челси 32 13 8 11 61 - 57 47
10 Борнмут 34 12 9 13 49 - 60 45
11 Брайтон 33 11 11 11 52 - 54 44
12 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46 - 54 43
13 Фулхэм 34 12 6 16 50 - 54 42
14 Кристал Пэлас 34 10 9 15 44 - 56 39
15 Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35
16 Эвертон 34 11 8 15 36 - 48 33
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 42 - 60 26
18 Лутон Таун 34 6 7 21 47 - 75 25
19 Бёрнли 34 5 8 21 37 - 69 23
20 Шеффилд Юнайтед 34 3 7 24 33 - 92 16
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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