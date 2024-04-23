Зинченко поучавствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Команда Артеты праздновала самую крупную победу в истории отношений между этими коллективами
Отчет о матче ожидайте позже.
Английская Премьер-лига. 29-й тур.
«Арсенал» – «Челси» - 5:0
Голы: Троссар, 4, Уайт, 52, 70, Хаверц, 57, 65
Предупреждения: Троссар, 45, Уайт, 77 – Гилкрист, 42, Кукурелья, 43
«Арсенал»: Рая – Томиясу (Зинченко, 72), Магальяйнс, Салиба, Уайт – Райс, Парти (Жезус, 73), Эдегор – Троссар (Жоржиньо, 72), Гаверц (Мартинелли, 72), Сака (Виейра, 82).
«Челси»: Петрович – Кукурелья, Бадьяшиль, Дисаси, Гилкрист (Силва, 79) – Энцо (Чалоба, 67), Кайседо – Мудрик (Стерлинг, 66), Галлагер, Мадуэке (Казадеи, 78) – Джексон.
Арбитр: Саймон Хупер (Суиндон, Англия).
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).
Удары (в створ): 27 (10) – 7 (1)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 3 – 0.
АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 8°C
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І по класиці:
Який в нас сьогодні Мудрик?☺️
Совершенно потрясающая статистика забитых/пропущенных у Арсенала, я бы сказал чемпионская. У вратаря Райи 14 сухих матчей, больше всех в АПЛ.
Обидно будет, если не хватит одного очка для первого места, Арсенал полностью заслужил стать чемпионом АПЛ в этом году, особенно учитывая то, что в играх с Сити забрали 4 очка.