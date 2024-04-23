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Чемпионат Англии
Арсенал
23.04.2024 22:00 – FT 5 : 0
Челси
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Англия
23 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 24 апреля 2024, 00:25
923
14

Зинченко поучавствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс

Команда Артеты праздновала самую крупную победу в истории отношений между этими коллективами

23 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 24 апреля 2024, 00:25
923
14
Зинченко поучавствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

«Арсенал» – «Челси» - 5:0

Голы: Троссар, 4, Уайт, 52, 70, Хаверц, 57, 65

Предупреждения: Троссар, 45, Уайт, 77 – Гилкрист, 42, Кукурелья, 43

«Арсенал»: Рая – Томиясу (Зинченко, 72), Магальяйнс, Салиба, Уайт – Райс, Парти (Жезус, 73), Эдегор – Троссар (Жоржиньо, 72), Гаверц (Мартинелли, 72), Сака (Виейра, 82).

«Челси»: Петрович – Кукурелья, Бадьяшиль, Дисаси, Гилкрист (Силва, 79) – Энцо (Чалоба, 67), Кайседо – Мудрик (Стерлинг, 66), Галлагер, Мадуэке (Казадеи, 78) – Джексон.

Арбитр: Саймон Хупер (Суиндон, Англия).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 27 (10) – 7 (1)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 3 – 0.

АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Михаил Мудрик Челси Арсенал - Челси отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 14
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Boodya
По старій пам'яті вивіска була топова, а гра виявилась в одні ворота.
І по класиці:
Який в нас сьогодні Мудрик?☺️
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+5
Boodya
Та й питання, а куди доклався Зінченко?
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+3
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Octopus
Без шансов для Челси.
Совершенно потрясающая статистика забитых/пропущенных у Арсенала, я бы сказал чемпионская. У вратаря Райи 14 сухих матчей, больше всех в АПЛ.
Обидно будет, если не хватит одного очка для первого места, Арсенал полностью заслужил стать чемпионом АПЛ в этом году, особенно учитывая то, что в играх с Сити забрали 4 очка.
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+3
roman75zpr
У Арсенал в этом сезоне результативность, конечно, феноменальная. Куда там нынешнему Челси до него...
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+1
Anna.
Гра Челсі сьогодні суцільний жах, Палмер прямо як знав коли захворіти, і не приймати участі в цьому позорі. Арсенал накидав їм 5 навіть не сильно напружуючись 
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0
Mr Voevudskiy
Вынос никчёмных овощей)
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-1
Login_loginchuck
Норм, от тотенхема ждем того же
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-1
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Первый Среди Равных
"Доклався" , випустили після 5-0 коли вже все ясно. Більше після того і не забили.
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-1
Первый Среди Равных
Бавария прошла, потому что Арсенал мёртвый, говорили они.
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-2
nivavn
Зінченко доклався. Якби не він, було б 13:0 !!!
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
Дуже гарна гра від Арсенала, Арсенал грає як Шахтар, а Челсі як лайно суркисів (динамо)
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-4
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