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Арсенал
23.04.2024 22:00 - : -
Челси
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Англия
23 апреля 2024, 00:40 | Обновлено 23 апреля 2024, 00:42
37
0

Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Английской Премьер-лиги

23 апреля 2024, 00:40 | Обновлено 23 апреля 2024, 00:42
37
0
Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 23-го апреля, состоится поединок 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 22:00.

Из-за своих участий в поздних стадиях внутренних кубковых состязаний команда Маурисио Почеттино пропустила дерби против коллектива Микеля Артеты на «Эмирейтс», а «Арсенал» тем временем успел взобраться на первую строчку турнирной таблицы. Однако успехов в Кубке лиги и Кубке Англии «Челси» так и не добился, поэтому у него остались лишь слабые надежды на чемпионат в плане попадания в еврокубки на следующий сезон. Но и они скоро иссякнут, тогда как для «канониров» все только начинается – ситуацией на данный момент они все еще не владеют в полной мере.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Михаил Мудрик Челси Арсенал - Челси текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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