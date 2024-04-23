Во вторник, 23-го апреля, состоится поединок 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 22:00.

Из-за своих участий в поздних стадиях внутренних кубковых состязаний команда Маурисио Почеттино пропустила дерби против коллектива Микеля Артеты на «Эмирейтс», а «Арсенал» тем временем успел взобраться на первую строчку турнирной таблицы. Однако успехов в Кубке лиги и Кубке Англии «Челси» так и не добился, поэтому у него остались лишь слабые надежды на чемпионат в плане попадания в еврокубки на следующий сезон. Но и они скоро иссякнут, тогда как для «канониров» все только начинается – ситуацией на данный момент они все еще не владеют в полной мере.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.