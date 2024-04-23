23 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Челси». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Арсенал – Челси

Арсенал

Команда провела целый ряд очень важных поединков в последнее время. Прежде всего, в апреле она зарубилась с Баварией в четвертьфинале Лиги чемпионов. После зрелищной ничьей в Лондоне, 2:2, канониры в прошлый мид-уик ездили к подопечным Томаса Тухеля в Германию. В Мюнхене немцы выиграли, и вполне по делу, хотя все решил единственный гол Киммиха. Между поединками с немцами, в прошлое воскресенье, красно-белые принимали на этом же стадионе Астон Виллу. С подопечными лично мотивированного Унаи Эмери они потерпели не менее болезненную неудачу: 0:2 означали утрату лидерства. Да и с Вулверхэмптоном было непросто в субботу, но его все-таки обыграли за счет голов в раздевалку в концовке каждого из таймов.

Челси

Клуб, в отличие от своего противника, играл на прошлых выходных. В прошлую субботу подопечные Маурисио Почеттино сражались на Уэмбли в полуфинале кубка страны. Там при преимуществе в игре и моментах в итоге уступили из-за единственного гола Бернарду Силвы в концовке. Вообще успешными пенсионеры были именно в этом формате, в играх на вылет. Так, синие прошли до финала Кубка Лиги, и бойко смотрелись с Ливерпулем, но тогда, пусть и не по игре, выиграли ван Дейк и компания. Ну, а в АПЛ прогресс по сравнению с провальным прошлым сезоном уж очень мизерен. Толку было вырывать победу у другого кризисного гранда, Манчестер Юнайтед, если до этого сводили только к ничьей 2:2 с аутсайдером, Бернли, а потом этот же счет повторился и с Шеффилд Юнайтед. Зато Эвертон разгромили, правда, с разборками за право пробить пенальти, что разозлило даже тренера.

Статистика личных встреч

У канониров было 3 победы кряду. В октябре синие вели 2:0 после чудо-гола Мудрика, но ограничились всего лишь ничьей.

Прогноз

GGBET ждет победы канониров, причем очень легкой. Но оба клуба шли по непростому календарю, так что используем ставку на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,72).