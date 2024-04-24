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23.04.2024 22:00 – FT 5 : 0
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Англия
24 апреля 2024, 03:23 | Обновлено 24 апреля 2024, 03:55
215
0

АРТЕТА: «Это большое лондонское дерби, мы знали, что оно значит для фанов»

«Арсенал» на домашней арене разгромил «Челси», отгрузив 5 мячей

24 апреля 2024, 03:23 | Обновлено 24 апреля 2024, 03:55
215
0
АРТЕТА: «Это большое лондонское дерби, мы знали, что оно значит для фанов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета (справа)

Перенесенный матч АПЛ между «Арсеналом» и «Челси» прошел в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Голы у канониров забили Леандро Троссард, Бен Уайт (дубль), Кай Хаверц (дубль).

Коуч «Арсенала» Микель Артета после матча рассказал:

«Я очень доволен игрой, как коллективной, так и индивидуальной. Мне очень приятно. С самого начала мы выглядели очень остро, играли очень активно, резко, а также агрессивно без мяча. Я анализировал каждую игру Челси, и они были выдающимися. Они играли с топ-командами и выглядели лучше соперников. Челси заслуживает лучших результатов. Я думаю, что это отличная команда. У них очень хорошие тренеры и игроки. Отдаю должное нашим футболистам, они сегодня выступили очень хорошо. Есть энергия и вера в команду. Каждый раз, когда у нас была возможность идти вперед, мы это делали.

Кай Хаверц? Его общий вклад на каждом этапе игры был огромен. Если добавить к этому два забитых гола и некоторые его действия в важные моменты, то это великолепное выступление. В индивидуальном порядке у нас были отличные выступления. Мы должны выполнять свою работу. Теперь нам нужно подождать и посмотреть на результаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Это большое лондонское дерби, и мы знали, что оно значит для болельщиков. Мы будем наслаждаться этим, отдыхать и готовиться к следующей игре. Чего бы мне хотелось, так это того, чтобы игроки давали управлять собой в раздевалке. Вы должны оставить им немного пространства для маневра. Они знают, ради чего играют. Это то, что скрепляет команду. Моя роль – требовать от них, а также в правильные моменты заставить их поверить, что они могут это сделать.

У нас впереди много игр. Давайте насладимся сегодняшним вечером и вернемся к работе. Я очень доволен победой, количеством моментов и забитыми голами. Мы не были достаточно дисциплинированы в некоторых аспектах в первом тайме. Нам нужно было играть более собранно, и мы сделали это во втором тайме.

Мартин Эдегор? Я согласен с мнением, что это игрок с огромным талантом, и он может расти вместе с нами. Мы были убеждены, что он может внести в команду что-то особенное .Это всегда вопрос: как справляться с ролью капитана? Он делает это так естественно, и его все любят. С той любовью, которую он имеет, каждый хочет последовать за ним».

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Уайт (Арсенал).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Уайт (Арсенал).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси Микель Артета пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: BBC
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