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Чемпионат Англии
Арсенал
23.04.2024 22:00 – FT 5 : 0
Челси
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Англия
23 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 24 апреля 2024, 00:01
1793
1

Арсенал – Челси – 5:0. Канониры опозорили Мудрик и Ко. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты топматча АПЛ

23 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 24 апреля 2024, 00:01
1793
1
Арсенал – Челси – 5:0. Канониры опозорили Мудрик и Ко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 23 апреля, состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась разгромной победой «синих» со счетом 5:0. По два мяча в матче забили Уайт и Хаверц, еще один гол забил Троссард.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе и вышел на поле на 72-й минуте, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 66 минут.

АПЛ. 29-й тур, 23 апреля.

Арсенал – Челси – 5:0
Голы: Троссард, 5, Уайт, 52, 70, Хаверц, 57, 65.

ГОЛ! Троссард, 5 мин, 1:0

ГОЛ! Уайт, 52 мин, 2:0

ГОЛ! Хаверц, 57 мин, 3:0

ГОЛ! Хаверц, 65 мин, 4:0

ГОЛ! Уайт, 70 мин, 5:0

Трансляция матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Уайт (Арсенал).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Уайт (Арсенал).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Михаил Мудрик Челси Арсенал - Челси видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Василий Гредюшкин
Почетіно??що за  гра??
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