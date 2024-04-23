Арсенал – Челси – 5:0. Канониры опозорили Мудрик и Ко. Видео голов и обзор
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Во вторник, 23 апреля, состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Челси».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась разгромной победой «синих» со счетом 5:0. По два мяча в матче забили Уайт и Хаверц, еще один гол забил Троссард.
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Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе и вышел на поле на 72-й минуте, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 66 минут.
АПЛ. 29-й тур, 23 апреля.
Арсенал – Челси – 5:0
Голы: Троссард, 5, Уайт, 52, 70, Хаверц, 57, 65.
ГОЛ! Троссард, 5 мин, 1:0
ГОЛ! Уайт, 52 мин, 2:0
ГОЛ! Хаверц, 57 мин, 3:0
ГОЛ! Хаверц, 65 мин, 4:0
ГОЛ! Уайт, 70 мин, 5:0
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