Во вторник, 23 апреля, состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась разгромной победой «синих» со счетом 5:0. По два мяча в матче забили Уайт и Хаверц, еще один гол забил Троссард.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе и вышел на поле на 72-й минуте, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 66 минут.

АПЛ. 29-й тур, 23 апреля.

Арсенал – Челси – 5:0

Голы: Троссард, 5, Уайт, 52, 70, Хаверц, 57, 65.

ГОЛ! Троссард, 5 мин, 1:0

ГОЛ! Уайт, 52 мин, 2:0

ГОЛ! Хаверц, 57 мин, 3:0

ГОЛ! Хаверц, 65 мин, 4:0

ГОЛ! Уайт, 70 мин, 5:0

Трансляция матча