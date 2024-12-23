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Англия
23 декабря 2024, 16:19 | Обновлено 23 декабря 2024, 16:22
1221
0

Уже даже не смешно. 60-миллионный трансфер МЮ вылетел на долгий срок

Мэйсон Маунт пропустит 10 недель

23 декабря 2024, 16:19 | Обновлено 23 декабря 2024, 16:22
1221
0
Уже даже не смешно. 60-миллионный трансфер МЮ вылетел на долгий срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэйсон Маунт

Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт пропустит 10 недель из-за полученной травмы, сообщает UTD Menace.

По информации источника, 25-летние игрок, получивший повреждение в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», не сыграет в ближайшие 2,5 месяца из-за травмы подколенного сухожилья.

В текущем сезоне Мейсон Маунт провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Англичанин перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года за 55 миллионов фунтов + 5 миллионов фунтов бонусов.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» поставил собственный анти-рекорд в положении в чемпионате Англии.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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