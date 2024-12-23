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Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 13:48 | Обновлено 23 декабря 2024, 13:57
271
0

Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году стал Владислав Ванат

За весну и осень форвард «Динамо» забил 17 мячей и сделал 6 результативных передач

23 декабря 2024, 13:48 | Обновлено 23 декабря 2024, 13:57
271
0
Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году стал Владислав Ванат
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Лучшим игроком УПЛ-2024 по системе «гол + пас», как и годом ранее, стал 22-летний нападающий «Динамо» Владислав Ванат. За весну и осень он забил 17 мячей и сделал 6 результативных передач. Набрав суммарно 23 балла (на 5 больше, чем в 2023-м), Владислав на 4 пункта опередил одноклубника Николая Шапаренко и на 6 – Георгия Судакова из «Шахтера».

К слову, в предыдущие 10 лет игроки «Динамо» побеждали в этой номинации чаще, чем кто-либо – 6 раз. Помимо Ваната, в 2016-м и 2017-м годах лауреатом становился Андрей Ярмоленко (16 и 21 очко соответственно), а в 2018-м, 2019-м и 2020-м – Виктор Цыганков (25, 29 и 17 баллов).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие игроки УПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Владислав ВАНАТ

Динамо

11 (7+4)

12 (10+2)

23 (17+6)

2.

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

8 (4+4)

11 (4+7)

19 (8+11)

3.

Георгий СУДАКОВ

Шахтер

6 (4+2)

11 (8+3)

17 (12+5)

4.

Алексей ГУЦУЛЯК

Днепр-1/Полесье

5 (4+1)

11 (9+2)

16 (13+3)

5.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

6 (4+2)

10 (8+2)

16 (12+4)

6.

Александр НАЗАРЕНКО

Полесье

2 (2+0)

12 (7+5)

14 (9+5)

7.

Александр ЗУБКОВ

Шахтер

5 (1+4)

8 (5+3)

13 (6+7)

8.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

4 (4+0)

8 (4+4)

12 (8+4)

9.

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

7 (2+5)

5 (2+3)

12 (4+8)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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