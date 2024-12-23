Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году стал Владислав Ванат

Лучшим игроком УПЛ-2024 по системе «гол + пас», как и годом ранее, стал 22-летний нападающий «Динамо» Владислав Ванат. За весну и осень он забил 17 мячей и сделал 6 результативных передач. Набрав суммарно 23 балла (на 5 больше, чем в 2023-м), Владислав на 4 пункта опередил одноклубника Николая Шапаренко и на 6 – Георгия Судакова из «Шахтера».

К слову, в предыдущие 10 лет игроки «Динамо» побеждали в этой номинации чаще, чем кто-либо – 6 раз. Помимо Ваната, в 2016-м и 2017-м годах лауреатом становился Андрей Ярмоленко (16 и 21 очко соответственно), а в 2018-м, 2019-м и 2020-м – Виктор Цыганков (25, 29 и 17 баллов).

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Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие игроки УПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году