Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году стал Владислав Ванат
За весну и осень форвард «Динамо» забил 17 мячей и сделал 6 результативных передач
Лучшим игроком УПЛ-2024 по системе «гол + пас», как и годом ранее, стал 22-летний нападающий «Динамо» Владислав Ванат. За весну и осень он забил 17 мячей и сделал 6 результативных передач. Набрав суммарно 23 балла (на 5 больше, чем в 2023-м), Владислав на 4 пункта опередил одноклубника Николая Шапаренко и на 6 – Георгия Судакова из «Шахтера».
К слову, в предыдущие 10 лет игроки «Динамо» побеждали в этой номинации чаще, чем кто-либо – 6 раз. Помимо Ваната, в 2016-м и 2017-м годах лауреатом становился Андрей Ярмоленко (16 и 21 очко соответственно), а в 2018-м, 2019-м и 2020-м – Виктор Цыганков (25, 29 и 17 баллов).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие игроки УПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
11 (7+4)
|
12 (10+2)
|
23 (17+6)
|
2.
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
8 (4+4)
|
11 (4+7)
|
19 (8+11)
|
3.
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
6 (4+2)
|
11 (8+3)
|
17 (12+5)
|
4.
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Днепр-1/Полесье
|
5 (4+1)
|
11 (9+2)
|
16 (13+3)
|
5.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
6 (4+2)
|
10 (8+2)
|
16 (12+4)
|
6.
|
Александр НАЗАРЕНКО
|
Полесье
|
2 (2+0)
|
12 (7+5)
|
14 (9+5)
|
7.
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер
|
5 (1+4)
|
8 (5+3)
|
13 (6+7)
|
8.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
4 (4+0)
|
8 (4+4)
|
12 (8+4)
|
9.
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
7 (2+5)
|
5 (2+3)
|
12 (4+8)
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