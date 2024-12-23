Снова допинг-скандал. Двукратный победитель Grand Slam дисквалифицирован

26-летний австралийский теннисист Макс Перселл, который является 12-й ракеткой в парном разряде, временно отстранен от участия в турнирах.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало австралийца из-за использования «запрещенного метода» в антидопинговых правилах.

Макс признал вину и попросил о временной дисквалификации, пока рассмотрение дела продолжается. Отстранение вступило в силу 12 декабря. Окончательные сроки отстранения будут установлены позднее.

Перселл в 2022 году выиграл свой первый трофей на мейджоре, став чемпионом Уимблдона в парном разряде. А в 2024 году стал победителем US Open. В одиночном рейтинге он занимает 105-ю позицию.

Макс Перселл в своем Instagram уже выпустил заявление касательно своего допинг-дела:

«Как было объявлено сегодня ITIA, я добровольно согласился на временное отстранение, поскольку по незнанию получил внутривенную инъекцию витаминов в дозировке, превышающей допустимый предел в 100 мл.

До прошлой недели, когда я получил медицинские записи из клиники, свидетельствующие о превышенном объеме капельницы, я был полностью убежден, что сделал все, чтобы гарантировать соблюдение правил и методов WADA. Но записи показывают, что объем капельницы был больше 100 мл, хотя я сказал в клинике, что я профессиональный спортсмен и мне нужно, чтобы объем был ниже 100 мл.

Эта новость меня потрясла, потому что я горжусь тем, что всегда слежу за соблюдением правил WADA. Я добровольно предоставил эту информацию ITIA и был максимально прозрачен, чтобы оставить всю эту ситуацию позади. С нетерпением жду возможности скоро вернуться на корт».

Это не первый допинг-скандал в 2024 году вокруг известных теннисистов. Ранее проблемы с ITIA и WADA были у Иги Свентек и Янника Синнера.