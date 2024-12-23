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  4. Экс-хавбек Динамо, став 4-кратным чемпионом Бразилии, сменит клуб
Бразилия
23 декабря 2024, 19:01 |
782
0

Экс-хавбек Динамо, став 4-кратным чемпионом Бразилии, сменит клуб

Че Че удалось в нынешнем году выиграть с «Ботафого» чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес

23 декабря 2024, 19:01 |
782
0
Экс-хавбек Динамо, став 4-кратным чемпионом Бразилии, сменит клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний центральный полузащитник Че Че, которого украинские болельщики знают по выступлениям в составе «Динамо», в ближайшее время покинет «Ботафого».

С «Ботафого» Че Че в нынешнем году стал чемпионом Бразилии (этот титул стал для хавбека уже четвертым за карьеру – ранее он брал два «золота» с «Палмейрасом» и одно с «Атлетико Минейро»), а также выиграл Кубок Либертадорес, но сейчас ведет переговоры о переходе в «Васко да Гама».

Контракт Че Че с «Ботафого», по данным Transfermarkt, действует до конца 2025 года, хотя в бразильской прессе пишут, что он истекает уже 31 декабря 2024-го.

В нынешнем году Че Че провел 28 матчей (1566 минут) в бразильской Серии А и 15 поединков (516 минут) в Кубке Либертадорес за «Ботафого».

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Че Че Ботафого Васко да Гама трансферы Динамо Киев
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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