Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Ириски обыграли Клоппа и Ко 2:0, Миколенко травмировался, Ман Юнайтед выиграл у Шеффилда
24 апреля состоялись перенесенные матчи 29-го тура АПЛ.
«Эвертон» неожиданно обыграл «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби со счетом 2:0. Голами за «ирисок» отличились Джаррерд Брантуэйт (27) и Доминик Калверт-Льюин (58). До этого последний раз за «Эвертон» «Ливерпулю» забивал Демарай Грей. Это случилось еще в декабре 2021 года. В том же году «ириски» и выигрывали в последний раз очный поединок.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве на Эшли Янга. На 41-й украинец получил неприятную травму, неудачно приземлившись на газон после столкновения с Дарвином Нуньесом.
«Манчестер Юнайтед» дома одолел «Шеффилд Юнайтед» 4:2. По ходу встречи «красным дьяволом» дважды пришлось отыгрываться, но благодаря голам Гарри Магуайра, Расмуса Хойлунда и дублю Бруну Фернандеша сумели добыть 3 очка.
В еще одном параллельном матче «Кристал Пэлас» выиграл у «Ньюкасла» 2:0.
АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля
Эвертон – Ливерпуль – 2:0
Голы: Брантуэйт, 27, Кальверт-Люьин, 58
Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 4:2
Голы: Магуайр, 42, Фернандеш, 61 (пен.), 81, Хойлунд, 85 – Богл, 35, Бреретон, 50
Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:0
Голы: Матета, 55, 88
Таблица АПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2
|Ливерпуль
|34
|22
|8
|4
|75 - 34
|74
|3
|Манчестер Сити
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|16
|5
|12
|51 - 50
|53
|7
|Ньюкасл
|33
|15
|5
|13
|69 - 54
|50
|8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49 - 60
|45
|11
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|12
|7
|15
|46 - 54
|43
|13
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|14
|Кристал Пэлас
|34
|10
|9
|15
|44 - 56
|39
|15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16
|Эвертон
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47 - 75
|25
|19
|Бёрнли
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20
|Шеффилд Юнайтед
|34
|3
|7
|24
|33 - 92
|16
FT. UTFT!!!!!!!!!!!!!!!! 🔵🔵🔵— Everton (@Everton) April 24, 2024
🔵 2-0 🔴 #EVELIV pic.twitter.com/upQfeaVab2
Full-time. pic.twitter.com/h8Na0iLjOY— Liverpool FC (@LFC) April 24, 2024
Victory under the lights! ✅#MUFC || #MUNSHU— Manchester United (@ManUtd) April 24, 2024
Defeat at Old Trafford. pic.twitter.com/MCTXumN2tC— Sheffield United (@SheffieldUnited) April 24, 2024
ANOTHER THREE POINTS ✊— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 24, 2024
GET IN THERE ❤️💙#CPFC | #CRYNEW pic.twitter.com/TqLH7iTRMB
⏱️ Defeat at Selhurst Park. pic.twitter.com/XKjTfe1QkC— Newcastle United FC (@NUFC) April 24, 2024
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