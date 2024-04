Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль

24 апреля состоялись перенесенные матчи 29-го тура АПЛ.

«Эвертон» неожиданно обыграл «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби со счетом 2:0. Голами за «ирисок» отличились Джаррерд Брантуэйт (27) и Доминик Калверт-Льюин (58). До этого последний раз за «Эвертон» «Ливерпулю» забивал Демарай Грей. Это случилось еще в декабре 2021 года. В том же году «ириски» и выигрывали в последний раз очный поединок.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве на Эшли Янга. На 41-й украинец получил неприятную травму, неудачно приземлившись на газон после столкновения с Дарвином Нуньесом.

«Манчестер Юнайтед» дома одолел «Шеффилд Юнайтед» 4:2. По ходу встречи «красным дьяволом» дважды пришлось отыгрываться, но благодаря голам Гарри Магуайра, Расмуса Хойлунда и дублю Бруну Фернандеша сумели добыть 3 очка.

В еще одном параллельном матче «Кристал Пэлас» выиграл у «Ньюкасла» 2:0.

АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля

Эвертон – Ливерпуль – 2:0

Голы: Брантуэйт, 27, Кальверт-Люьин, 58

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 4:2

Голы: Магуайр, 42, Фернандеш, 61 (пен.), 81, Хойлунд, 85 – Богл, 35, Бреретон, 50

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:0

Голы: Матета, 55, 88

