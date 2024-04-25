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25 апреля 2024, 00:05 | Обновлено 25 апреля 2024, 00:12
1943
16

Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль

Ириски обыграли Клоппа и Ко 2:0, Миколенко травмировался, Ман Юнайтед выиграл у Шеффилда

25 апреля 2024, 00:05 | Обновлено 25 апреля 2024, 00:12
1943
16
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля состоялись перенесенные матчи 29-го тура АПЛ.

«Эвертон» неожиданно обыграл «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби со счетом 2:0. Голами за «ирисок» отличились Джаррерд Брантуэйт (27) и Доминик Калверт-Льюин (58). До этого последний раз за «Эвертон» «Ливерпулю» забивал Демарай Грей. Это случилось еще в декабре 2021 года. В том же году «ириски» и выигрывали в последний раз очный поединок.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве на Эшли Янга. На 41-й украинец получил неприятную травму, неудачно приземлившись на газон после столкновения с Дарвином Нуньесом.

«Манчестер Юнайтед» дома одолел «Шеффилд Юнайтед» 4:2. По ходу встречи «красным дьяволом» дважды пришлось отыгрываться, но благодаря голам Гарри Магуайра, Расмуса Хойлунда и дублю Бруну Фернандеша сумели добыть 3 очка.

В еще одном параллельном матче «Кристал Пэлас» выиграл у «Ньюкасла» 2:0.

АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля

Эвертон – Ливерпуль – 2:0
Голы: Брантуэйт, 27, Кальверт-Люьин, 58

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 4:2
Голы: Магуайр, 42, Фернандеш, 61 (пен.), 81, Хойлунд, 85 – Богл, 35, Бреретон, 50

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:0
Голы: Матета, 55, 88

Таблица АПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 34 24 5 5 82 - 26 77
2 Ливерпуль 34 22 8 4 75 - 34 74
3 Манчестер Сити 32 22 7 3 76 - 32 73
4 Астон Вилла 34 20 6 8 71 - 50 66
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Манчестер Юнайтед 33 16 5 12 51 - 50 53
7 Ньюкасл 33 15 5 13 69 - 54 50
8 Вест Хэм 34 13 9 12 54 - 63 48
9 Челси 32 13 8 11 61 - 57 47
10 Борнмут 34 12 9 13 49 - 60 45
11 Брайтон 32 11 11 10 52 - 50 44
12 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46 - 54 43
13 Фулхэм 34 12 6 16 50 - 54 42
14 Кристал Пэлас 34 10 9 15 44 - 56 39
15 Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35
16 Эвертон 34 11 8 15 36 - 48 33
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 42 - 60 26
18 Лутон Таун 34 6 7 21 47 - 75 25
19 Бёрнли 34 5 8 21 37 - 69 23
20 Шеффилд Юнайтед 34 3 7 24 33 - 92 16
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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Pavel_i_CO
Найголовніше - що б у Миколенко серйозної травми не було.
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+7
😼
Це АПЛ і такі "сюрпризи" стали траплятися тут доволі часто. Все ж таки щильний і виснажливий графік виступів у турнірах даються взнаки.
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0
ViAn
Так пройти сезон і завалити кінцівку... Напевно, багато хто з гравців не вмотивовані залишатись у Лівері без Клоппа в наступному сезоні... 
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0
Boodya
Як тільки Клоп сказав, що йде, в Ліверпуля все пішло по одному місцю, чемпіонство вже напевно просрали
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Harun Bakircioğlu
Клоппу пора тоже объявить, что он никуда не уходит. Все турниры слиты, не сработало.
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-1
Max-Morlock
Ньюкасл go away
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-1
OtsoCity
Манчестер-Шеффілд була гарна гра, Манчестер це Дніпро, а Шеффілд це лайно суркисів (динамо), у суботу буде теж такий результат в матчі Дніпро з лайном суркисів (динамо)
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-2
8number
Евертон просто красні ))) Ліверпуль покотився вниз і 2-3 сезони вже не зупиниться 😝
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
Микола Унгурян
Ліверпуль можна привітати з бронзою😁
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-3
Andy_P
печень - до корочки вновь. It`s a good! Но Арс ещё не чемпион, у горожан самые реальные шансы.
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-4
Лига конференций без динамо
Ливерная колбаса взяла на рота, и была прожарена до медиум прожарке.Эвертон помог Арсеналу стать чемпионом 
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-5
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