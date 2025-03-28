Лупашко озвучил трансферные планы Карпат. Хочет усилить несколько позиций
Владислав Лупашко заявил, что «львы» нуждаются в точечном усилении
Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко озвучил трансферную политику «львов». Специалист назвал позиции, нуждающиеся в усилении.
«Наша скаутская служба работает постоянно, мы ищем игроков. Мы договорились с руководством, что будем брать либо талантливого игрока, либо качественного. Мы не хотим брать fifty-fifty, то есть сегодня он нам поможет, а через полгода мы не будем знать что с ним делать.
«Мы уже говорили, что нам не нужно во время каждого трансферного окна брать по семь-восемь игроков, нам нужно точечное усиление – две-три позиции, которые сделают нас сильнее.
Наш скаутский отдел обрабатывает все существующие регионы и вариантов очень-очень много. Но столько же отказов от нас, потому что мы придирчиво относимся к подбору игроков», – сказал Лупашко.
Ранее Лупашко удивил, назвав глобальную цель львовских Карпат
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