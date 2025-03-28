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  4. Лупашко озвучил трансферные планы Карпат. Хочет усилить несколько позиций
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 12:14 |
408
0

Лупашко озвучил трансферные планы Карпат. Хочет усилить несколько позиций

Владислав Лупашко заявил, что «львы» нуждаются в точечном усилении

28 марта 2025, 12:14 |
408
0
Лупашко озвучил трансферные планы Карпат. Хочет усилить несколько позиций
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко озвучил трансферную политику «львов». Специалист назвал позиции, нуждающиеся в усилении.

«Наша скаутская служба работает постоянно, мы ищем игроков. Мы договорились с руководством, что будем брать либо талантливого игрока, либо качественного. Мы не хотим брать fifty-fifty, то есть сегодня он нам поможет, а через полгода мы не будем знать что с ним делать.

«Мы уже говорили, что нам не нужно во время каждого трансферного окна брать по семь-восемь игроков, нам нужно точечное усиление – две-три позиции, которые сделают нас сильнее.

Наш скаутский отдел обрабатывает все существующие регионы и вариантов очень-очень много. Но столько же отказов от нас, потому что мы придирчиво относимся к подбору игроков», – сказал Лупашко.

Ранее Лупашко удивил, назвав глобальную цель львовских Карпат

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Владислав Лупашко трансферы трансферы УПЛ Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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