Исторический ревизионизм. Есть теория, что ЧМ-1958 был в США, а не в Швеции

Казалось бы, мы живем в мире, где достаточно легко проверить ту или иную информацию. И хотя с некоторыми данными сложности все-таки могут возникать, если речь идет о так называемых инсайдерах, то как минимум с фундаментальными фактами особых проблем вроде бы не возникает.

Давайте просто проверим каждого из читателей на примере. Ответьте навскидку, или даже после непродолжительного серфинга в интернете, где проходил розыгрыш финальной части шестого по счету чемпионата мира по футболу, который состоялся в 1958 году. Есть смысл держать интригу? Вряд ли, ибо подавляющее большинство с ходу ответит – в Швеции, конечно. Более того, многие скажут, что именно на том мундиале впервые в истории чемпионом мира стала сборная Бразилии, а лучшим молодым игроком соревнования был признан Пеле, которому судьба уготовила впоследствии стать «Королем футбола».

Впрочем, есть люди, а точнее даже – конкретная организация, которая утверждает, что чемпионат мира в 1958 году прошел вовсе не в Швеции, а состоялся в Северной Америке – предположительно, в США. Эта история берет начало с расследования шведского историка Брура Жака де Ваерна, и в 2002 году она послужила основой для документального фильма под названием «Конспирация 58». По крайней мере, о том, что эта картина является именно документальной, заявляли ее создатели – шведская телекомпания Sveriges Television.

Las razones: intenciones de EEUU de probar la efectividad de la propaganda televisiva en medio de la Guerra Fría. Esto se expuso en el doc. Konspiration 58. Al final se aclaró que se trataba de un falso documental. El objetivo era ilustrar cómo funciona el revisionismo histórico. pic.twitter.com/YWcSBLkKo6 — Luchi S. (@lucianosanchezl) May 6, 2022

Эта организация, которая, как и фильм, называется «Konspiration 58» на протяжении нескольких десятков лет занималась сбором данных и анализом различных сведений, после чего твердо и уверенно пришла к выводу – чемпионат мира в 1958 году в Швеции не проходил. В качестве ключевой аргументации в фильме приводятся архивные видеозаписи матчей с того мундиаля, в которых, по утверждениям авторов-исследователей, на заднем плане одного из стадионов видны здания, абсолютно нехарактерные для шведских городов. Тут же исследователи демонстрируют фотографии очень похожих зданий весьма оригинальной архитектуры, которые расположены в американском Лос-Анджелесе, подталкивая зрителя к соответствующему выводу.

Одного этого факта авторам «Конспирации 58» показалось недостаточно, чтобы убедить зрителя в своей правоте. Далее в фильме приводится небольшое исследование расположения теней, которые падают от футболистов на игровое поле и заметны на кинохронике. Адепты «Konspiration 58» утверждают, что в июне, когда в Швеции проходила финальная часть ЧМ-1958, солнце находится абсолютно не в том положении, чтобы тень падала так, как она запечатлена на кадрах архивной кинохроники.

В конце концов Брур Жак де Ваерн утверждает, что на протяжении двадцати лет предпринимал множество попыток отыскать в Национальном архиве Швеции убедительные доказательства того, что финальная часть ЧМ-1958 действительно проходила в этой скандинавской стране, но потерпел неудачу. Исследователь заявляет, что почему-то до начала нашего века не дожило видео с вступительной речью, которая прозвучала на церемонии открытия мундиаля. Вместо этого имеется только аудиозапись этого приветствия от Густава VI Адольфа – тогдашнего Короля Швеции. А этого, по мнению Жака де Ваерна, абсолютно недостаточно для того, чтобы иметь комфортную уверенность в том, что турнир проходил там, где это заявлено историками, в том числе и Международной федерации футбола (ФИФА).

В фильме «Конспирация 58» утверждается, что ЧМ-1958 был полностью сфабрикован и вся его история связана не с реальными фактами и воспоминаниями очевидцев, а с телевизионной хроникой тех лет, которая является подделкой. Зрителя уверяют в том, что речь идет о заговоре между американским и шведским телевидением, ЦРУ и ФИФА, который возник в рамках «холодной войны». Создатели документальной картины заявляют, что у Швеции не было экономических и/или технических ресурсов, чтобы фактически в одиночку провести такое крупное мероприятие как финальная часть чемпионата мира по футболу.

Ключевой мотив в том, что ЧМ-1958 прошел в одном месте, хотя всему миру было заявлено, что он состоялся совсем в другой части света, заключается в том, что американские спецслужбы очень хотели проверить эффективность телевизионной пропаганды.

Getty Images/Global Images Ukraine. На фото представлен реальный мяч, который использовался 11 июня 1958 года в поединке чемпионата мира между сборными ФРГ и Чехословакии (2:2), состоявшемся на стадионе «Олимпия» в Хельсингборге

И, нужно признать, для почитателей и ценителей всяческих теорий заговоров и конспирологии подобных «фактов» от создателей «Конспирации 58» оказалось более чем достаточно. Особенно много последователей этой теории нашлось среди представителей младших поколений – тех, кто самостоятельно не имел возможности на 100% проверить факты о реальности проведения финальной части ЧМ-1958 на полях Швеции.

Усиливает «эффект документальности» этого фильма участие в нем в качестве интервьюируемых реально связанных с футболом личностей, включая действующего на тот момент президента УЕФА Леннарта Юханссона (умер 4 июня 2019 года), а также ряда шведских футболистов – участников того чемпионата: Агне Симонссона (умер 22 сентября 2020 года), Курта Хамрина (умер 4 февраля 2024 года), Сигге Парлинга (умер 17 сентября 2016 года), а также некоторых ведущих шведских исследователей спорта.

Вставки с интервьюируемые гармонично сочетаются с авторским повествованием, подводящим зрителя к выводу о том, что он действительно смотрит обычный документальный фильм, в котором при помощи видеокадров из прошлого, а также действующих лиц тех лет сперва ставится под сомнение факт проведения ЧМ-1958 на полях Швеции, а затем и «уличается» ложь организаторов о месте, где в реальности проходил мундиаль. В частности, все интервьюируемые клянутся, что чемпионат мира был настоящим и состоялся в Швеции, но их заявления подаются как нечто вроде «мы дали возможность высказаться другой стороне, но они ведь никогда не скажут вам правду»…

Лишь в самой концовке фильма «Конспирация 58» особо внимательный зритель в титрах может заметить приписку на шведском языке «Dokumentär fiktion», что переводится в буквальном смысле как «документальная фантастика». И только это дает четкое понимание, что почти получасовая теория, представленная в этом фильме, является тотальным вымыслом.

Но для чего же это было нужно? Неужели кому-то в Швеции попросту было нечем заняться, и в качестве развлечения они придумали «футбольную теорию заговора» о том, что ЧМ-1958 на самом деле состоялся в США, а не в их стране?

По словам режиссера Юхана Лефстедта, цель фильма «Конспирация 58» заключалась в том, чтобы проиллюстрировать, как на практике в современных реалиях работает исторический ревизионизм, а также подчеркнуть важность критической оценки источников получения информации, в том числе из СМИ.

И за это авторам действительно стоит выразить благодарность, так как кого-то подобного рода фильмы все равно заставят задуматься об огромном количестве дезинформации, «заливающейся» ежедневно через различные источники в уши обычным людям. Если уж под сомнение можно поставить даже такие, казалось бы, фундаментальные вещи, как место проведения большого футбольного турнира, как чемпионат мира, то с подтасовкой более мелких исторических фактов у тех, кто этим занимается профессионально, очевидно, возникает еще меньше проблем и сложностей…