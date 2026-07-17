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  4. Футболку Пеле с финала ЧМ продали за невероятные 5 млн долларов
Чемпионат мира
17 июля 2026, 18:26 |
237
0

Футболку Пеле с финала ЧМ продали за невероятные 5 млн долларов

Футболка Пеле все равно не стала самой дорогой

17 июля 2026, 18:26 |
237
0
Футболку Пеле с финала ЧМ продали за невероятные 5 млн долларов
Image source, Sotheby's The Beautiful Game Auction
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Футболка, в которой играл легендарный бразилец Пеле во время финала чемпионата мира 1958 года, была продана за 4,9 млн долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

Это вторая по стоимости футбольная форма, проданная после футболки сборной Аргентины Диего Марадоны, в которой он забил гол «рукой Бога» в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года, – которая была продана за 8 млн долларов в 2022 году.

Получив в общей сложности 10 ставок от более чем пяти участников торгов, футболка Пеле с финала 1958 года стала самым дорогим предметом его личной коллекции, когда-либо проданным на аукционе.

Пеле забил два гола в ворота Швеции в 17 лет в финале чемпионата мира 1958 года, выиграв первый из своих трех чемпионатов мира.

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Пеле сборная Бразилии по футболу
Руслан Полищук Источник: BBC
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