Футболку Пеле с финала ЧМ продали за невероятные 5 млн долларов

Футболка, в которой играл легендарный бразилец Пеле во время финала чемпионата мира 1958 года, была продана за 4,9 млн долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

Это вторая по стоимости футбольная форма, проданная после футболки сборной Аргентины Диего Марадоны, в которой он забил гол «рукой Бога» в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года, – которая была продана за 8 млн долларов в 2022 году.

Получив в общей сложности 10 ставок от более чем пяти участников торгов, футболка Пеле с финала 1958 года стала самым дорогим предметом его личной коллекции, когда-либо проданным на аукционе.

Пеле забил два гола в ворота Швеции в 17 лет в финале чемпионата мира 1958 года, выиграв первый из своих трех чемпионатов мира.