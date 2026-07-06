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Чемпионат мира
06 июля 2026, 09:58 | Обновлено 06 июля 2026, 10:00
394
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Неймар повторил достижение Пеле на чемпионатах мира

Только двое бразильских футболистов забивали на 4+ разных чемпионатах мира

06 июля 2026, 09:58 | Обновлено 06 июля 2026, 10:00
394
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Неймар повторил достижение Пеле на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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34-летний нападающий сборной Бразилии Неймар забил гол на своем четвертом разном чемпионате мира.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии.

Неймар, таким образом, стал вторым бразильцем в истории мировых первенств с голами на 4+ разных турнирах. Первым был легендарный Пеле.

Игроки с самым большим количеством чемпионатов мира, на которых отмечались забитыми мячами

  • 6 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 5 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 4 – Пеле (Бразилия)
  • 4 – Уве Зеелер (ФРГ)
  • 4 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 4 – Иван Перишич (Хорватия)
  • 4 – Неймар (Бразилия)

Голы Неймара за сборную Бразилии на чемпионатах мира (9)

  • 2026: Норвегия
  • 2022: Хорватия
  • 2022: Южная Корея
  • 2018: Мексика
  • 2018: Коста-Рика
  • 2014: Камерун (дубль)
  • 2014: Хорватия (дубль)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Неймар взагалі ніякий. Ще й з зайвою вагою. 
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