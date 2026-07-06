Неймар повторил достижение Пеле на чемпионатах мира
Только двое бразильских футболистов забивали на 4+ разных чемпионатах мира
34-летний нападающий сборной Бразилии Неймар забил гол на своем четвертом разном чемпионате мира.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии.
Неймар, таким образом, стал вторым бразильцем в истории мировых первенств с голами на 4+ разных турнирах. Первым был легендарный Пеле.
Игроки с самым большим количеством чемпионатов мира, на которых отмечались забитыми мячами
- 6 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 5 – Лионель Месси (Аргентина)
- 4 – Пеле (Бразилия)
- 4 – Уве Зеелер (ФРГ)
- 4 – Мирослав Клозе (Германия)
- 4 – Иван Перишич (Хорватия)
- 4 – Неймар (Бразилия)
Голы Неймара за сборную Бразилии на чемпионатах мира (9)
- 2026: Норвегия
- 2022: Хорватия
- 2022: Южная Корея
- 2018: Мексика
- 2018: Коста-Рика
- 2014: Камерун (дубль)
- 2014: Хорватия (дубль)
Brasileiros que marcaram em 4+ Copas do Mundo:— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 5, 2026
4 - Pelé
4 - 🆕 Neymar pic.twitter.com/gT7vQ1yFWv
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