Неймар повторил достижение Пеле на чемпионатах мира

34-летний нападающий сборной Бразилии Неймар забил гол на своем четвертом разном чемпионате мира.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии.

Неймар, таким образом, стал вторым бразильцем в истории мировых первенств с голами на 4+ разных турнирах. Первым был легендарный Пеле.

Игроки с самым большим количеством чемпионатов мира, на которых отмечались забитыми мячами

6 – Криштиану Роналду (Португалия)

5 – Лионель Месси (Аргентина)

4 – Пеле (Бразилия)

4 – Уве Зеелер (ФРГ)

4 – Мирослав Клозе (Германия)

4 – Иван Перишич (Хорватия)

4 – Неймар (Бразилия)

Голы Неймара за сборную Бразилии на чемпионатах мира (9)

2026: Норвегия

2022: Хорватия

2022: Южная Корея

2018: Мексика

2018: Коста-Рика

2014: Камерун (дубль)

2014: Хорватия (дубль)