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Чемпионат мира
06 июля 2026, 01:15 | Обновлено 06 июля 2026, 01:46
317
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ВИДЕО. Гол престижа. Неймар реализовал пенальти в ворота Норвегии на 90+10

В ночь на 6 июля сборная Норвегии переиграла Бразилю со счетом 2:1 в 1/8 финала ЧМ-2026

06 июля 2026, 01:15 | Обновлено 06 июля 2026, 01:46
317
3 Comments
ВИДЕО. Гол престижа. Неймар реализовал пенальти в ворота Норвегии на 90+10
Getty Images/Global Images Ukraine
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Неймар реализовал пенальти в ворота Норвегии на 90+10-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Ней забил гол престижа для Бразили, которая потерпела поражение со счетом 1:2 и покинула мундиаль.

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Рефери назначил 11-метровый в ворота норвежцев за удар Лео Остигарда локтем в лицо Каземиро.

Неймар появился на поле на 67-й мин вместо Габриэля Мартинелли. После финального свистка звездный бразилец расплакался – для него это был последний шанс стать чемпионом мира.

❗️ ВИДЕО. Гол престижа. Неймар реализовал пенальти в ворота Норвегии на 90+10

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Не очікував...
Але задоволений.
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+1
Якого престижу??? 
Престиж коли грали красиво і не соромно перед співвітчизниками. 
Правильно - вас козлів тягли в ви просрали. 
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0
ждемс всех этих клоунов через 4 года + Роналду
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-2
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