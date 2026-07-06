ВИДЕО. Гол престижа. Неймар реализовал пенальти в ворота Норвегии на 90+10
В ночь на 6 июля сборная Норвегии переиграла Бразилю со счетом 2:1 в 1/8 финала ЧМ-2026
Неймар реализовал пенальти в ворота Норвегии на 90+10-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Ней забил гол престижа для Бразили, которая потерпела поражение со счетом 1:2 и покинула мундиаль.
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Рефери назначил 11-метровый в ворота норвежцев за удар Лео Остигарда локтем в лицо Каземиро.
Неймар появился на поле на 67-й мин вместо Габриэля Мартинелли. После финального свистка звездный бразилец расплакался – для него это был последний шанс стать чемпионом мира.
❗️ ВИДЕО. Гол престижа. Неймар реализовал пенальти в ворота Норвегии на 90+10
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