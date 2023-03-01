Умер легендарный французский рекордсмен ЧМ

Бывший нападающий сборной Франции Жюст Фонтен ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Фонтен начал свою карьеру в марокканского клубе «Касабланка», за который играл с 1950 по 1953 год. Затем он защищал цвета французских клубов «Ницца» и «Реймс».

В форме сборной Франции Жюст провел 21 матч, забил 30 голов. Ему принадлежит рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира – на мундиале 1958 года, когда французы выиграли бронзу, он стал автором 13-ти голов.

Будучи игроком, Жюст выигрывал чемпионат Франции четыре раза, дважды побеждал в Кубке страны, также был финалистом Кубка европейских чемпионов.