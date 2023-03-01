Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер легендарный французский рекордсмен ЧМ
Франция
01 марта 2023, 12:14 | Обновлено 01 марта 2023, 12:30
2491
2

Умер легендарный французский рекордсмен ЧМ

Не стало Жюста Фонтена

01 марта 2023, 12:14 | Обновлено 01 марта 2023, 12:30
2491
2
Умер легендарный французский рекордсмен ЧМ
Instagram. Жюст Фонтен

Бывший нападающий сборной Франции Жюст Фонтен ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Фонтен начал свою карьеру в марокканского клубе «Касабланка», за который играл с 1950 по 1953 год. Затем он защищал цвета французских клубов «Ницца» и «Реймс».

В форме сборной Франции Жюст провел 21 матч, забил 30 голов. Ему принадлежит рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира – на мундиале 1958 года, когда французы выиграли бронзу, он стал автором 13-ти голов.

Будучи игроком, Жюст выигрывал чемпионат Франции четыре раза, дважды побеждал в Кубке страны, также был финалистом Кубка европейских чемпионов.

По теме:
Трагически оборвалась жизнь экс-игрока клубов Альбасете и Овьедо
РОНАЛДО: «Пеле опередил время»
В ДТП во Франции погибла украинская спортсменка по академической гребле
Жюст Фонтен сборная Франции по футболу ЧМ-1958 по футболу смерть
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо хочет вернуть Рамиреса
Футбол | 28 февраля 2023, 19:55 4
Источник: Динамо хочет вернуть Рамиреса
Источник: Динамо хочет вернуть Рамиреса

Киевляне думают над усилением атаки

Ротань возглавил сборную, чудо Мотора, победа Шахтера, Рух уступил Милану
Футбол | 01 марта 2023, 11:50 0
Ротань возглавил сборную, чудо Мотора, победа Шахтера, Рух уступил Милану
Ротань возглавил сборную, чудо Мотора, победа Шахтера, Рух уступил Милану

Главные новости за 28 февраля на Sport.ua

Ротань рассказал, вызовет ли Коноплянку на матч Евро-2024 против Англии
Футбол | 01.03.2023, 07:40
Ротань рассказал, вызовет ли Коноплянку на матч Евро-2024 против Англии
Ротань рассказал, вызовет ли Коноплянку на матч Евро-2024 против Англии
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
Футбол | 28.02.2023, 16:56
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Футбол | 28.02.2023, 16:16
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
y-maxim
Страшно даже представить если б в то время был VAR
Ответить
0
Jakub Lukasz Salamaj
Про таких людей треба більше писати, він дійсно легендарний футболіст. Гадаю адмін напише про нього більш розвернуто. Дякую 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов
ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов
27.02.2023, 12:11 1
Футбол
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
28.02.2023, 08:59 12
Футбол
Назван состав сборной Украины на матч отбора ЧМ-2024 с Нидерландами
Назван состав сборной Украины на матч отбора ЧМ-2024 с Нидерландами
27.02.2023, 15:34
Футзал
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
28.02.2023, 12:56 20
Футбол
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
27.02.2023, 23:40 45
Футбол
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
27.02.2023, 10:08 15
Футбол
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
27.02.2023, 16:25 13
Бокс
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
27.02.2023, 13:05 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности