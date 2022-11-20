Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

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Сыграть в финальной части чемпионата мира – мечта практически для каждого футболиста. Выиграть этот турнир – это вообще нечто невообразимое, благодаря чему можно навсегда войти в историю, а также в когорту наиболее успешных профессионалов. Однако для любого игрока атаки наверняка существует и еще одна сокровенная мечта – забить на ЧМ, причем желательно как можно больше.

Сегодня мы предлагаем вспомнить лучших бомбардиров за всю историю проведения чемпионатов мира по футболу. Всего 13 игроков имеют на своем счету 10 и более забитых мячей. Некоторые из них отличились уникальными достижениями, наколотив огромное количество голов всего на одном турнире, другим же потребовалось сыграть на двух, трех или даже четырех чемпионатах, чтобы вписать свое имя в историю…

13. Гжегож Лято – 10 голов

Гражданство: Польша

Сыграл на турнирах: 1974, 1978, 1982

Матчей на ЧМ: 20

Средняя результативность: 0,5

Getty Images/Global Images Ukraine. Гжегож Лято (слева)

В 70-80-х годах минувшего века сборная Польши была очень конкурентоспособной в мировом футболе. В 1972 году поляки выиграли футбольный турнир на Олимпиаде в Мюнхене, а спустя четыре года оказались вторыми на аналогичном соревновании в Монреале. Одним из лучших футболистов Польши тех времен был вингер Гжегож Лято, на счету которого 100 матчей и 45 забитых мячей в составе «бело-красных». С поляками Лято поучаствовал на трех чемпионатах мира, причем в 1974-м на турнире в ФРГ стал лучшим голеадором, наколотив сразу 7 мячей. Тогда Польша завоевала «бронзу», повторив это достижение через восемь лет уже в Испании. Всего же Лято на трех чемпионатах мира сыграл 20 матчей, в которых записал в актив 10 голов.

В 1984 году Лято завершил карьеру на профессиональном уровне, после чего еще несколько лет поиграл за любителей. Затем пошел в тренеры, но успеха не добился. Также попробовал силы в политике, став одним из сенаторов в Польше. С 2008 по 2012 годы Гжегож Лято был президентом Польского футбольного союза. Ныне ему 72 года.

12. Томас Мюллер – 10 голов

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 2010, 2014, 2018

Матчей на ЧМ: 16

Средняя результативность: 0,63

Getty Images/Global Images Ukraine

Томас Мюллер хорошо известен современникам, так как он продолжает ныне активные выступления в составе «Баварии» и национальной сборной Германии. По состоянию на текущий момент Мюллер принял участие в трех чемпионатах мира – в 2010, 2014 и 2018 годах. На первых двух мундиалях Томас демонстрировал стабильную результативность – по 5 голов за турнир. В 2010-м в ЮАР этого хватило Мюллеру, чтобы разделить лавры лучшего снайпера с Вильей, Снейдером и Форланом, а вот в 2014-м в Бразилии немец оказался вторым, уступив лидерство колумбийцу Хамесу Родригесу, забившему 6 мячей. Что правда, на ЧМ-2014 Германия в целом выступила куда успешнее: если в ЮАР команда взяла «бронзу», то через четыре года стала чемпионом. А вот в 2018-м Мюллер не забил ни разу в трех поединках, а немцы провалились, заняв последнее место в группе с Швецией, Мексикой и Южной Кореей.

11. Теофило Кубильяс – 10 голов

Гражданство: Перу

Сыграл на турнирах: 1970, 1978, 1982

Матчей на ЧМ: 13

Средняя результативность: 0,77

Getty Images/Global Images Ukraine

Теофило Кубильяс по прозвищу El Nene является одним из лучших игроков в истории перуанского футбола. В Европе атакующему полузащитнику удалось также неплохо себя проявить в «Порту», однако всего на Старом континенте Кубильяс провел лишь четыре года карьеры, а затем вернулся в Перу, после чего уехал доигрывать в США. На чемпионатах мира Кубильяс сыграл трижды, а наиболее успешно – в 1970 и 1978 годах, когда он забивал по 5 мячей. На ЧМ-1982 в Испании Теофило было уже 33 года, и он не смог пополнить свой голеадорский счет. Что интересно, пяти голов Кубильясу ни в 1970, ни в 1978 годах не хватило, чтобы стать лучшим снайпером турнира. А вот сборная Перу в 1970-м добралась до четвертьфинала, а спустя восемь лет завершила свой путь во втором раунде, где заняла последнее место в группе.

Карьеру футболиста Кубильяс завершил в США в 1989 году в рядах «Майами Шаркс». Этот клуб вскоре был переименован в «Майами Фридом», а в 1992 году его расформировали. Что же до Кубильяса, то ныне ему 73 года, и после того, как он повесил бутсы на гвоздь, тяга к постоянному контакту с футболом (в роли тренера, функционера и т.п.) у Теофило не проявилась.

9-10. Гари Линекер – 10 голов

Гражданство: Англия

Сыграл на турнирах: 1986, 1990

Матчей на ЧМ: 12

Средняя результативность: 0,83

Getty Images/Global Images Ukraine

Линекеру посчастливилось стать культовой фигурой для всех команд, за которые он выступал. Гари забивал много и в родном «Лестере», и в «Эвертоне», и в «Барселоне», и в «Тоттенхэме». Не стала исключением из правил и сборная Англии, в футболке которой форвард провел 80 матчей и отличился 48 голами. В составе «трех львов» Линекер поучаствовал на двух чемпионатах мира – в 1986 и 1990 годах. При этом, в Мексике в 1986-м стал лучшим бомбардиром первенства с 6 голами в активе, хотя англичане завершили свой путь в четвертьфинале, уступив будущему триумфатору Аргентине (1:2). А вот в Италии в 1990-м Линекер забил четыре мяча, но его команде удалось пройти путь до полуфинала, где она вновь проиграла – в серии пенальти Германии, а затем еще и уступила в поединке за третье место итальянцам (1:2).

Карьеру футболиста Линекер завершил в 1994 году в составе японской команды «Нагоя Грампус». После этого Гари сделал себе не менее успешную карьеру в медиа, сотрудничая с популярными британскими компаниями, освещающими футбол. В частности, с 2016 по 2020 годы Линекера называли самым высокооплачиваемым сотрудником ВВС, где Гари зарабатывал порядка 1,75 миллиона фунтов ежегодно.

9-10. Габриэль Батистута – 10 голов

Гражданство: Аргентина

Сыграл на турнирах: 1994, 1998, 2002

Матчей на ЧМ: 12

Средняя результативность: 0,83

Getty Images/Global Images Ukraine

Габриэль Батистута был символом аргентинского футбола между эпохами Диего Марадоны и Лионеля Месси. На клубном уровне он поиграл на родине за «Ньюэллс Олд Бойз», «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», а также в Италии за «Фиорентину», «Рому» и «Интер». Наиболее яркий период у Батистуты был в рядах «фиалок», а вот со сборной Аргентины, сыграв на трех чемпионатах мира, Батигол так ничего существенного и не добился, хотя забивал достаточно исправно. Максимальным достижением тех «бело-голубых» остался четвертьфинал на ЧМ-1998, где они проиграли Нидерландам (1:2).

Карьеру футболиста Батистута завершил в марте 2005 года в рядах катарского «Аль-Араби». Сейчас 53-летний Габриэль не имеет постоянной работы в футболе. Ранее ему предлагали возглавить сборную Аргентины и «Бока Хуниорс», но Батистута ответил на эти варианты отказом, а с 2012 по 2013 годы был координатором в «Колоне», после ухода из которого заявил о желании поработать коучем в Европе, но до сих пор таких шансов так и не получил.

8. Хельмут Ран – 10 голов

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 1954, 1958

Матчей на ЧМ: 10

Средняя результативность: 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Хельмут Ран (в центре)

Фланговый атакующий игрок Хельмут Ран является одним из наиболее ярких футболистов в истории команды «Рот-Вайсс» из Эссена. В ее рядах Рану в 1953 году удалось выиграть Кубок Германии, а спустя два года – чемпионат страны. За сборную ФРГ Хельмут выступал с 1951 по 1960 годы, сыграв на двух чемпионатах мира – в 1954-м в Швейцарии и в 1958-м в Швеции. На первом западные немцы добрались до финала, одолев сборную Венгрии (3:2), а Ран записал в актив 4 забитых мяча, в том числе дубль в решающей встрече. А вот в Швеции Хельмут наряду с Пеле забил 6 голов, став вторым в списке лучших бомбардиров первенства, а сборная ФРГ заняла четвертое место, уступив в «утешительном финале» французам с теннисным счетом 3:6.

С профессиональным футболом Ран завязал в 1965 году в команде «Майдерих». После этого вместе с членами семьи занимался бизнесом и принимал участие в благотворительных товарищеских поединках. Скончался в возрасте 73 лет в августе 2003-го. В 2018 году Ран был внесен в Зал славы немецкого футбола, а возле стадиона «Рот-Вайсса» после смерти Хельмута была установлена статуя в его честь.

7. Юрген Клинсман – 11 голов

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 1990, 1994, 1998

Матчей на ЧМ: 17

Средняя результативность: 0,65

Getty Images/Global Images Ukraine

Наибольших успехов в своей футбольной карьере Юрген Клинсман добился именно в рядах сборной Германии. С этой командой форвард становился чемпионом мира в 1990 году и чемпионом Европы в 1988 и 1996 годах. На мировых первенствах сыграл трижды, забив на первом своем турнире 3 мяча, на втором – 5, на третьем – снова 3. Всего на счету Клинсмана 108 матчей и 47 голов за сборную Германии.

Карьеру футболиста Клинсман завершил в 1998 году в «Тоттенхэме», но спустя пять лет ненадолго вернулся на поле в рядах команды «Ориндж Каунти Блу Стар» из США. В 2004-м Юрген был назначен главным тренером сборной Германии, которую привел к «бронзе» на ЧМ-2006, а после ушел в «Баварию». Также тренировал сборную США и берлинскую «Герту», после ухода из которой в феврале 2020-го остается без работы. Ныне Клинсману 58 лет, и он преимущественно проживает в США.

6. Шандор Кочиш – 11 голов

Гражданство: Венгрия

Сыграл на турнирах: 1954

Матчей на ЧМ: 5

Средняя результативность: 2,2

Getty Images/Global Images Ukraine. Шандор Кочиш (в центре)

На чемпионате мира-1954 в Швейцарии сборная Венгрии во второй раз в истории (впервые – на ЧМ-1938) заняла второе место, проиграв в финале команде ФРГ со счетом 2:3. Ту команду непросто так называли «волшебными мадьярами», потому как в ее рядах было множество футболистов, чьи имена и до сих пор на слуху – Ференц Пушкаш, Золтан Цибор, Нандор Хидегкути и, конечно же, Шандор Кочиш. Именно последнему удалось стать лучшим бомбардиром ЧМ-1954 с 11 голами в активе. При этом, Кочиш стал первым футболистом в истории, которому удалось оформить два хет-трика по ходу одного мундиаля.

До 1956 года Кочиш выступал на родине, но после венгерского восстания, которое было жестоко подавлено советскими войсками, Шандор, как и ряд других звезд тамошнего футбола, уехал на Запад. Впоследствии поиграл за швейцарский «Янг Феллоуз» и каталонскую «Барселону», где в 1965 году завершил карьеру футболиста. Летом 1979 года у Кочиша диагностировали злокачественную опухоль в желудке, однако до запланированной операции он не дожил – покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна с четвертого этажа клиники. На тот момент одному из наиболее ярких бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу было всего 49 лет…

5. Пеле – 12 голов

Гражданство: Бразилия

Сыграл на турнирах: 1958, 1962, 1966, 1970

Матчей на ЧМ: 14

Средняя результативность: 0,86

Getty Images/Global Images Ukraine

Говорить что-либо о карьере Пеле, которого называют Королем футбола, вряд ли стоит. Воспитаннику «Сантоса» уже в 17 лет посчастливилось поехать на чемпионат мира-1958 в Швецию, где он в 4 матчах забил 6 мячей, став, к тому же, чемпионом мира. Впоследствии Пеле еще дважды с «селесао» побеждал на мировых первенствах – в 1962 и 1970 годах, являясь и по сей день единственным трехкратным чемпионом мира среди футболистов. Примечательно, что Пеле ни разу не удавалось стать лучшим бомбардиром конкретного розыгрыша чемпионата мира, однако он в 1958-м был признан лучшим молодым игроком, а в 1970-м – лучшим игроком турнира.

Карьеру игрока Пеле завершил в 1977 году в американской команде «Нью-Йорк Космос», которая была расформирована в 1985-м. Впоследствии не остался в футболе, а занимался бизнесом, политикой, общественной деятельностью. Также у Пеле, которому ныне уже 82 года, часто стараются взять интервью различные спортивные издания, однако в чем Король футбола точно прославился со знаком «минус», так это в своих прогнозах – настолько неудачных пророчеств нет, вероятно, ни у кого из звезд игры № 1.

4. Жюст Фонтен – 13 голов

Гражданство: Франция

Сыграл на турнирах: 1958

Матчей на ЧМ: 6

Средняя результативность: 2,17

Getty Images/Global Images Ukraine

Обладателем рекорда по количеству мячей, забитых на одном чемпионате мира, с 1958 года и по сей день остается француз Жюст Фонтен. Он родился в Марокко, где начинал играть за местную «Касабланку», но затем вернулся на родину отца (его мать была испанкой), где стал культовой фигурой для «Ниццы» и, в особенности, «Реймса». С последним четыре раза выигрывал чемпионат Франции, а в 1959 году добрался до финала Кубка европейских чемпионов. На чемпионатах мира сыграл лишь однажды – в Швеции в 1958-м. Тогда Франция добралась до полуфинала, где была остановлена Бразилией (2:5), а в матче за третье место разбила сборную ФРГ (6:3). Примечательно, что Фонтен забил два мяча в четвертьфинале, один – в полуфинале, а также четыре – в поединке за третье место. Всего на счету Жюста оказалось 13 голов на ЧМ-1958 – фантастический показатель!

Карьеру игрока Фонтен завершил в «Реймсе» в 1962 году. На тот момент центрфорварду было всего-навсего 29 лет, но он за два года пережил два перелома ноги, что и поставило «крест» на его надеждах поиграть подольше. В 1967 году Фонтен стал главным тренером сборной Франции, но продержался на посту всего полгода, и был уволен после двух поражений в товарищеских матчах. Также поработал с «Пари Сен-Жермен» (на заре существования этого клуба) и «Тулузой», а с 1979 по 1981 годы руководил сборной Марокко. В настоящий момент 89-летний Фонтен живет во Франции, где имеет несколько магазинчиков, стабильный доход и уважение в обществе.

3. Герд Мюллер – 14 голов

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 1970, 1974

Матчей на ЧМ: 13

Средняя результативность: 1,08

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный форвард «Баварии» Герд Мюллер выступал за сборную Германии с 1966 по 1974 годы, и провел в ее рядах 62 поединка, забив 68 мячей. Он сыграл всего на двух чемпионатах мира – в 1970 году в Мексике, когда немцы завоевали «бронзу», и в 1974-м, на домашнем турнире, где стали чемпионами. На первом мундиале Герд наколотил 10 мячей, став лучшим голеадором турнира, а на втором добавил к своему и без того немалому показателю еще 4 гола. После этого в течение 32 лет Мюллер держался на первой строчке в когорте лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, пока его оттуда не оттеснил бразилец Роналдо.

Карьеру игрока Мюллер завершил в 1981 году в США в рядах «Форт-Лодердейл Страйкерс». Впоследствии в течении долгих лет (с 1992 по 2014) являлся ассистентом главного тренера в резервной команде «Баварии». Туда Герда трудоустроить помогли друзья, которые таким образом спасли великого бомбардира от депрессии и пристрастия к алкоголю. В 2015 году Мюллер угодил в дом престарелых с диагнозом болезнь Альцгеймера. Великого немецкого бомбардира не стало в августе минувшего года, ему было 75 лет.

2. Роналдо – 15 голов

Гражданство: Бразилия

Сыграл на турнирах: 1998, 2002, 2006

Матчей на ЧМ: 19

Средняя результативность: 0,79

Getty Images/Global Images Ukraine

Как и Пеле, Роналдо, получивший впоследствии прозвище Феномен, впервые поехал на чемпионат мира в 17 лет, и сразу же стал чемпионом. Произошло это на турнире в США в 1994 году, что правда, в отличие от Короля футбола, Роналдо так и не сыграл на премьерном мундиале, на который попал в заявку команды, ни одного матча. Звездой сборной Бразилии Роналдо стал уже на ЧМ-1998 во Франции, где забил 4 мяча и был признан лучшим игроком турнира, но из-за ряда проблем провалил, как и вся команда, финал против хозяев первенства (0:3). А вот еще спустя четыре года, на турнире в Японии и Южной Корее, в 2002-м, Роналдо все-таки привел Бразилию к ее пятому титулу чемпиона мира, став с 8 голами лучшим голеадором первенства. Последний в карьере Феномена розыгрыш чемпионата мира состоялся в Германии в 2006 году. Роналдо отличился 3 мячами, превзойдя прежний рекорд Герда Мюллера по голам на чемпионатах мира.

Попрощался с карьерой футболиста Роналдо в феврале 2011 года. На тот момент Феномен уже изрядно растолстел, хотя его голевое чутье никуда не делось. После этого помогал Бразилии подготовиться к проведению финальной части ЧМ-2014, а затем пошел по менеджерскому пути – стал одним из совладельцев американского клуба «Форт-Лодердейл Страйкерс», который спустя два года был расформирован. Но Роналдо это не остановило: в 2018-м он стал владельцем и президентом испанского «Вальядолида», а с декабря минувшего года Феномен является еще и собственником 90% акций бразильского «Крузейро», в котором он когда-то делал первые шаги в профессиональном футболе.

1. Мирослав Клозе – 16 голов

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 2002, 2006, 2010, 2014

Матчей на ЧМ: 24

Средняя результативность: 0,67

Getty Images/Global Images Ukraine

Мирославу Клозе удалось заявить о себе в начале «нулевых» в «Кайзерслаутерне», после чего он был куплен «Вердером», а спустя три года успешной карьеры в Бремене, переехал в «Баварию». За сборную Германии Клозе дебютировал еще в 2001 году, а спустя год поехал на чемпионат мира, где забил 5 мячей и уступил первенство в бомбардирской гонке лишь Роналдо. Всего Мирослав сыграл на четырех чемпионатах мира, и каждый раз Германия была в тройке лучших: на ЧМ-2002 – второй, на ЧМ-2006 и ЧМ-2010 – третьей, а на ЧМ-2014 – чемпионом. Клозе в 2006-м выиграл звание лучшего бомбардира турнира, забив 5 мячей, спустя четыре года он отличился 4 голами, а в 2010-м – всего двумя, однако именно благодаря этому обошел рекорд Роналдо, продержавшийся всего-то (на фоне 32 лет Мюллера) 8 лет…

Летом 2016 года Клозе завершил карьеру футболиста, доиграв ее в рядах «Лацио». Вскоре его позвали поработать ассистентом главного тренера сборной Германии у Йоахима Лева, а в 2018-м Мирослав возглавил «Баварию» U-17, с которой отработал два года, прежде чем перешел в тренерский штаб первой команды одним из помощников Ханса-Дитера Флика. Летом минувшего года последний перешел на пост коуча сборной Германии, а Клозе на год оказался без работы, прежде чем в июле 2022-го возглавил австрийский «Альтах», за который ныне играет экс-легионер «Ворсклы» Пап-Альюн Ндиайе. Интересно также, что в конце 2019 года Мирослав Клозе проявлял заинтересованность к работе с киевским «Динамо», но боссы «бело-синих» тогда избрали иной путь, и вскоре обратились к услугам куда более опытного румына Мирчи Луческу.

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