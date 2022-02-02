7 звезд футбола, у которых во владении есть собственный клуб

От игрока до босса – один шаг…

  • 02.02.2022 11:47
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7 звезд футбола, у которых во владении есть собственный клуб
© Твиттер Вальядолида. Роналдо

Великие футболисты – это те, кто своей великолепной игрой сделали имя на поле, сумев попутно заработать колоссальные состояния. Имея немало денег, каждый из них рассматривает множество возможностей для инвестиций и некоторые останавливаются на том, чему посвятили большую часть собственной жизни – футболе.

Предлагаем поговорить о семи звездах футбола, во владении которых есть свой собственный профессиональный клуб…

Дэвид БЕКХЭМ

Возраст: 46 лет
Гражданство: Англия
Владеет акциями: «Солфорд Сити» (Англия) и «Интер Майами» (США)

Getty Images/Global Images Ukraine

В бытность футболистом Дэвид Бекхэм играл на правом фланге полузащиты, преуспев в сборной Англии, а также в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Лос-Анджелес Гэлакси» и сумев немного поиграть на закате карьеры за «Милан» и «Пари Сен-Жермен». Карьеру игрока Бекхэм завершил в 2013 году, однако идти в тренеры не пожелал. По душе экс-футболисту оказалась функционерская работа, а если точнее – инвестиционная деятельность.

Еще в бытность игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» Бекхэм получил опцию на приобретение новой франшизы MLS по сниженной стоимости в 25 миллионов долларов. Когда англичанин завершил с активными выступлениями, он воспользовался своим правом и основал клуб «Интер Майами», который в 2020 году наконец-то получил право играть в элитарной лиге североамериканского футбола. Помимо Бекхэма у «Интер Майами» есть еще два совладельца – это братья-американцы Хорхе и Хосе Масы. В минувшем сезоне «Интер Майами» финишировал на 11-м месте в Восточной конференции MLS, не сумев пробиться в плей-офф.

Помимо «Интер Майами» Дэвид Бекхэм с января 2019 года является совладельцем английского клуба «Солфорд Сити», который выступает английской Лиге 2 (четвертый по значимости дивизион в тамошней системе футбольных лиг). В этом клубе доля Бекхэма равна всего 10%, как и у его экс-партнеров по «Манчестер Юнайтед» Ники Батта, Райана Гиггза, Фила Невилла, Гари Невилла, а также Пола Скоулза. Еще 40% акций «Солфорд Сити» принадлежит сингапурскому бизнесмену Питеру Лиму, который с 2014 года также владеет испанской «Валенсией».

РОНАЛДО

Возраст: 45 лет
Гражданство: Бразилия
Владеет акциями: «Вальядолид» (Испания) и «Крузейро» (Бразилия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лучших форвардов мирового футбола конца «девяностых» и начала «нулевых» бразилец Роналдо по прозвищу «Феномен» также предпочитает часть заработанных средств вкладывать обратно в «игру № 1». Изначально Роналдо вложился в американский клуб «Форт-Лодердейл Страйкерс», в котором даже раздумывал возобновить карьеру игрока, которую он официально завершил еще в 2011 году в «Коринтиансе». Но из этого проекта ничего толкового у Роналдо и его соратников не вышло, по причине чего «Форт-Лодердейл Страйкерс» был расформирован в 2016-м, а затем и юридически закрыт летом 2017-го.

Без большого футбола Роналдо провел около года, а осенью 2018-го приобрел испанский «Вальядолид», став попутно президентом «бело-фиолетовых». Изначально у бразильца были амбициозные планы на испанский клуб, но после трех сезонов в Ла Лиге, «Вальядолид» вылетел в Ла Лигу 2, где обитает и поныне. Что правда, во втором по силе дивизионе испанского футбола «бело-фиолетовые» показывают себя довольно неплохо, и являются одним из реальных претендентов на повышение в классе и возвращение в элиту уже через год после вылета.

В средине декабря минувшего года Роналдо стал еще и собственником бразильского «Крузейро» - клуба, где начиналась его профессиональная карьера игрока. За 90% акций «синих» Роналдо заплатил 70 миллионов долларов, де-факто воспользовавшись экономическими проблемами клуба при прежнем руководстве. Ныне «Крузейро» выступает в бразильской Серии В, и на ближайшее время перед клубом стоит задача финансово оздоровиться, после чего Роналдо уже наверняка будет планировать триумфальное возвращение в Серию А.

Георге ХАДЖИ

Возраст: 56 лет
Гражданство: Румыния
Владеет акциями: «Фарул» (Румыния)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Карпатский Марадона», как звали Георге Хаджи во время активных футбольных выступлений, является настоящей легендой румынского футбола, да и по европейским меркам добился немалого. Попрощаться с карьерой игрока Хаджи решился в 2001 году, завершив на мажорной ноте свои выступления в составе «Галатасарая».

Почти сразу после того, как Хаджи повесил бутсы на гвоздь, он начал работать тренером. В трудовой книжке Георге значится сборная Румынии, «Бурсаспор», «Галатасарай», «Тимишоара», «Стяуа» и «Вииторул». Последний клуб, к слову, в 2009 году основал сам Хаджи, став его собственником и главным тренером. Достаточно быстро команда из Констанцы смогла выбраться в элитарный дивизион румынского футбола, а в 2017 году стала чемпионом страны.

Увы, затем дела «Вииторула» пошли по наклонной. В итоге летом минувшего года Георге Хаджи и другой румынский экс-футболист Чиприан Марика, известный в Украине, в частности, по играм за донецкий «Шахтер», объявили о слиянии двух клубов из Констанцы – «Вииторула» и «Фарула» под названием последнего, который являлся на тот момент участником элитарного дивизиона чемпионата Румынии. На текущий момент Хаджи принадлежит 89,9% акций «Фарула», Марике – 10%, а еще 0,1% находятся в собственности Жолтана Яско. Примечательно, что Хаджи еще и собственноручно руководит «Фарулом» в качестве главного тренера – пока его команда идет в еврокубковой зоне румынской Лиги 1.

Дидье ДРОГБА

Возраст: 43 года
Гражданство: Кот-д’Ивуар / Франция
Владеет акциями: «Финикс Райзинг» (США)

Getty Images/Global Images Ukraine

Ивуариец приобрел мировую славу в футболе благодаря отменным выступлениям в составе «Челси», с которым Дрогба четырежды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2011/12. Впрочем, заканчивал с футболом Дидье не в Европе, а за океаном. Сперва Дрогба поиграл за канадский «Монреаль Импакт» в МЛС, а в 2017 году – за американский «Финикс Райзинг», попутно став одним из совладельцев этого клуба, основанного в 2014-м под названием «Аризона Юнайтед».

В настоящий момент Дрогба наряду с еще шестнадцатью людьми является совладельцем «Финикс Райзинг». Эта команда выступает в USL Championship – профессиональной лиге США, которая является второй по уровню в системе дивизионов тамошнего футбола. В минувшем сезоне «Финикс Райзинг» с первого места в своей конференции вышел в плей-офф чемпионата, однако там уже на стадии четвертьфинала уступил в серии пенальти команде «Рио-Гранде Валли Торос».

Венсан КОМПАНИ

Возраст: 35 лет
Гражданство: Бельгия / ДР Конго
Владеет акциями: «BX Брюссель» (Бельгия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Венсану Компани удалось сделать великолепную карьеру в «Манчестер Сити», где он четырежды становился чемпионом Англии, четырежды – обладателем Кубка лиги и по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии. Однако в 2019 году измученный травмами Компани принял решение покинуть стан «горожан» и вернуться в Бельгию, где год провел в «Андерлехте», а затем принял предложение стать наставником этой команды.

Помимо того, что Компани нынче пытается вернуть «Андерлехту» былое величие, еще с 2013 года Венсан является собственником другого футбольного клуба из Брюсселя. Именно тогда бельгиец с конголезскими корнями приобрел свой родной «Блейд-Моленбек», который впоследствии прошел процесс ребрендинга и получил название «BX Брюссель». Ныне эта команда обитает где-то в низших лигах бельгийского футбола, и пока Компани до нее нет особого дела – работа коучем забирает у Венсана куда больше сил и энергии, приносит значительно больше денег, да и чисто в плане занятия по жизни видится экс-беку «Манчестер Сити» более близкой, чем деятельность в топ-менеджменте.

Жерар ПИКЕ

Возраст: 34 года
Гражданство: Испания
Владеет акциями: «Андорра» (Андорра)

Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний действующий центральный защитник «Барселоны» и супруг известной поп-дивы Шакиры Жерар Пике ни от кого не скрывает свою мечту – однажды стать президентом каталонского топ-клуба. Об этом бек заявлял, когда еще был достаточно молод по футбольным меркам, и к своим нынешним годам в его планах особых перемен не произошло.

Очевидно, для того, чтобы лучше подготовиться к руководящей работе, в которую Пике собирается нырнуть с головой после завершения карьеры футболиста, в декабре 2018 года Жерар приобрел часть акций клуба «Андорра», который ныне выступает в Первом дивизионе Королевской испанской футбольной федерации (третий по значимости дивизион в тамошней системе футбольных лиг). Спустя год Пике довел свою долю в «Андорре» до 90%, являясь, по сути, ключевой фигурой для этого скромного клуба.

Примечательно, что в настоящий момент дела «Андорры» идут достаточно неплохо. Команда занимает место в зоне переходных матчей за право подняться в Ла Лигу 2, попутно помогая Пике приобретать положительный управленческий опыт, который впоследствии может поспособствовать избранию Жерара президентом «Барселоны».

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Возраст: 40 лет
Гражданство: Швеция/Босния и Герцеговина
Владеет акциями: «Хаммарбю» (Швеция)

Getty Images/Global Images Ukraine

Златан Ибрагимович, как и Жерар Пике, все еще продолжает играть в футбол на топ-уровне. В настоящий момент 40-летний бомбардир имеет контракт с «Миланом», и не исключено, что вскоре продлит соглашение с «красно-черными» еще как минимум на сезон.

В конце 2019 года Ибрагимович, очевидно задумываясь о том, чем будет заниматься после завершения активных выступлений, приобрел 23,5% акций «Хаммарбю» из Стокгольма. Тем самым Златан не на шутку разозлил болельщиков «Мальме», в котором начинал профессиональную карьеру и для которого стокгольмцы являются наиболее принципиальным соперником. Наиболее радикальные фанаты «Мальме» даже совершили ряд актов вандализма в отношении скульптуры, установленной в честь Ибрагимовича в Швеции.

В настоящий момент Ибрагимович не имеет определяющей роли в руководстве «Хаммарбю», так как ключевые решения там принимают другие люди, однако ожидается, что после ухода из «Милана» и завершения карьеры Златан куда больше сосредоточиться на управленческой деятельности.

Алексей Сливченко, Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826, 02.02.2022 12:34
    +2
    "бразилець Роналдо на прізвисько «Феномен»" . Зубастік він був, є і буде
    Ссылка
    online
    potemkin78, 02.02.2022 12:43
    +1
    с каких пор владение акциями стало владением клубом? а да вот это зубастика расп...
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    online
    RoNIkyo, 02.02.2022 12:33
    +1
    Якщо Ібрагімович не підпалив комусь пукан, то це не Ібрагімович 
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