ФОТО. Легендарный Роналдо приобрел бразильский клуб Крузейро

Второй клуб в собственности известнейшего в прошлом футболиста

  • 18.12.2021 21:26
  • 1311 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Легендарный Роналдо приобрел бразильский клуб Крузейро
© globoesporte.globo.com

Известный в прошлом футболист Роналдо приобрел бразильский клуб «Крузейро», который испытывал финансовые проблемы.

Роналдо выложил за 90% акций клуба около 70 миллионов долларов. «Крузейро» стал вторым после испанского «Вальядолида» клубом в собственности легенды футбола.

Минувший сезон «Крузейро» провел в Серии B.

Роналдо начинал свою карьеру в «Крузейро».

Источник — Globoesporte

(12 голосов)

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Комментарии
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    Maks23
    Maks23, 18.12.2021 21:34
    +1
    Красавчик..
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