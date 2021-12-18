ФОТО. Легендарный Роналдо приобрел бразильский клуб Крузейро

Известный в прошлом футболист Роналдо приобрел бразильский клуб «Крузейро», который испытывал финансовые проблемы.
Роналдо выложил за 90% акций клуба около 70 миллионов долларов. «Крузейро» стал вторым после испанского «Вальядолида» клубом в собственности легенды футбола.
Минувший сезон «Крузейро» провел в Серии B.
Роналдо начинал свою карьеру в «Крузейро».
Источник — Globoesporte
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