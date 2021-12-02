Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Пришла пора и мне продлить контракт с Миланом»

Нападающий Златан Ибрагимович заявил о том, что хочет продлить контракт с «Миланом». Такую мысль швед выразил после новости о продлении соглашении с тренером Стефано Пиоли.

«Я рад за нашего тренера Стефано Пиоли, который продлил контракт. Теперь пришло моё время продлить контракт с «Миланом»», - сказал Ибрагимович.

Ибрагимович защищает цвета «Милана» с января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента.

Напомним, что текущее соглашение Златана истекает летом 2022 года. Шведский форвард хочет подписать новую сделку до 2023 года.