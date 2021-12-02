Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Пришла пора и мне продлить контракт с Миланом»

Шведский форвард хочет остаться в клубе

  • 02.12.2021 12:04
  • 911 просмотров
  • 1 комментарий
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Пришла пора и мне продлить контракт с Миланом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий Златан Ибрагимович заявил о том, что хочет продлить контракт с «Миланом». Такую мысль швед выразил после новости о продлении соглашении с тренером Стефано Пиоли.

«Я рад за нашего тренера Стефано Пиоли, который продлил контракт. Теперь пришло моё время продлить контракт с «Миланом»», - сказал Ибрагимович.

Ибрагимович защищает цвета «Милана» с января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента.

Напомним, что текущее соглашение Златана истекает летом 2022 года. Шведский форвард хочет подписать новую сделку до 2023 года.

 

Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    online
    Saar, 02.12.2021 12:47
    +1
    Роналду і Ібрагімовіч- два еталони трудоголізма, професіоналізму і феноменального таланту!
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