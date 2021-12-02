Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Пришла пора и мне продлить контракт с Миланом»

Нападающий Златан Ибрагимович заявил о том, что хочет продлить контракт с «Миланом». Такую мысль швед выразил после новости о продлении соглашении с тренером Стефано Пиоли.
«Я рад за нашего тренера Стефано Пиоли, который продлил контракт. Теперь пришло моё время продлить контракт с «Миланом»», - сказал Ибрагимович.
Ибрагимович защищает цвета «Милана» с января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента.
Напомним, что текущее соглашение Златана истекает летом 2022 года. Шведский форвард хочет подписать новую сделку до 2023 года.
Источник — Twitter
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