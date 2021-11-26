ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с главным тренером

«Милан» официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Стефано Пиоли.

Предыдущий контракт действовал до конца текущего сезона, новый рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на год. Финансовые подробности сделки не сообщаются.

Пиоли возглавляет «Милан» с осени 2019 года. В прошлом сезоне он вернул «Милан» в Лигу чемпионов, где «россонери» после победы над «Атлетико» Мадрид по-прежнему сохраняют шансы на выход в плей-офф. В Серии А «Милан» сейчас делит лидерство с «Наполи».