ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с главным тренером

«Милан» официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Стефано Пиоли.
Предыдущий контракт действовал до конца текущего сезона, новый рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на год. Финансовые подробности сделки не сообщаются.
Пиоли возглавляет «Милан» с осени 2019 года. В прошлом сезоне он вернул «Милан» в Лигу чемпионов, где «россонери» после победы над «Атлетико» Мадрид по-прежнему сохраняют шансы на выход в плей-офф. В Серии А «Милан» сейчас делит лидерство с «Наполи».
Источник — ФК Милан
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