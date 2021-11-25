Ливерпуль
2 : 0
Порту
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Безупречный Ливерпуль, Милан обыграл Атлетико и закрутил интригу

Команда Юргена Клоппа продолжает побеждать в Лиге чемпионов

  • 25.11.2021 00:02
  • 632 просмотра
  • 1 комментарий
Безупречный Ливерпуль, Милан обыграл Атлетико и закрутил интригу
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль», который уже гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов, мог позволить себе выйти на поединок с «Порту» частично резервным составом.

Это не помешало команде Юргена Клоппа выиграть 2:0 и набрать 15 очков после пяти туров.

А вот в битве за 2-е место продолжается невероятная борьба. «Милан» сумел добыть первую победу в нынешней Лиге чемпионов, обыграв «Атлетико» на выезде.

Три команды остаются в битве за плей-офф ЛЧ.

Группа B

Атлетико - Милан 0:1
Гол: Мессиас, 87

Атлетико: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Лоди, 65), Льоренте, Карраско, Де Пол (Врсалько, 77), Коке, Лемар (Корреа, 64), Луис Суарес (Кунья, 77), Гризманн (Кондогбия, 81)

Милан: Татарушану, Калулу (Флоренци, 65), Кьяер, Романьоли, Эрнандес, Тонали (Бакайоко, 66), Крунич (Мессиас, 65), Кессье, Салемакерс, Диас (Беннасер, 78), Жиру (Ибрагимович, 66)

Ливерпуль - Порту 2:0
Голы: Алькантара, 52, Салах, 70

Ливерпуль: Алиссон, Уильямс, Матип, Конате, Цимикас (Робертсон, 63), Мортон, Алькантара (Хендерсон, 63), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Салах (Фабиньо, 72), Мане (Ориги, 72), Минамино

Порту: Коста, Жоау Мариу, Мбемба, Пепе (Кардосо, 25), Сануси, Урибе (Груйич, 78), Оливейра (Витинья, 65), Отавио, Диас, Эванилсон (Мартинес, 78), Тареми (Консейсау, 64)

1. Ливерпуль - 15 очков (5 матчей)
2. Порту - 5 (5)
3. Атлетико - 4 (5)
4. Милан - 4 (5)

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 25.11.2021 00:08
    0
    Ой, молодец Милан, теперь осталось обыграть не мотивированный Ливерпуль, а там может и Атлетико поможет еще и в плей-офф лч выйдут
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