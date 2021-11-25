Безупречный Ливерпуль, Милан обыграл Атлетико и закрутил интригу

«Ливерпуль», который уже гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов, мог позволить себе выйти на поединок с «Порту» частично резервным составом.

Это не помешало команде Юргена Клоппа выиграть 2:0 и набрать 15 очков после пяти туров.

А вот в битве за 2-е место продолжается невероятная борьба. «Милан» сумел добыть первую победу в нынешней Лиге чемпионов, обыграв «Атлетико» на выезде.

Три команды остаются в битве за плей-офф ЛЧ.

Группа B

Атлетико - Милан 0:1

Гол: Мессиас, 87

Атлетико: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Лоди, 65), Льоренте, Карраско, Де Пол (Врсалько, 77), Коке, Лемар (Корреа, 64), Луис Суарес (Кунья, 77), Гризманн (Кондогбия, 81)

Милан: Татарушану, Калулу (Флоренци, 65), Кьяер, Романьоли, Эрнандес, Тонали (Бакайоко, 66), Крунич (Мессиас, 65), Кессье, Салемакерс, Диас (Беннасер, 78), Жиру (Ибрагимович, 66)

Ливерпуль - Порту 2:0

Голы: Алькантара, 52, Салах, 70

Ливерпуль: Алиссон, Уильямс, Матип, Конате, Цимикас (Робертсон, 63), Мортон, Алькантара (Хендерсон, 63), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Салах (Фабиньо, 72), Мане (Ориги, 72), Минамино

Порту: Коста, Жоау Мариу, Мбемба, Пепе (Кардосо, 25), Сануси, Урибе (Груйич, 78), Оливейра (Витинья, 65), Отавио, Диас, Эванилсон (Мартинес, 78), Тареми (Консейсау, 64)

1. Ливерпуль - 15 очков (5 матчей)

2. Порту - 5 (5)

3. Атлетико - 4 (5)

4. Милан - 4 (5)