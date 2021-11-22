В среду, 24 ноября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Атлетико» примет итальянский «Милан». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Перед этой игрой расклад для команд в группе В не очень радостный. Лидирует «Ливерпуль» (12 очков), затем идет «Порту» (5), третье место занимает «Атлетико» (4), а замыкает турнирную таблицу «Милан» (1). Таким образом, это, по сути, последний шанс для обеих команд зацепиться за выход в плей-офф.

«Атлетико»

На выходных «матрасники» провели очередной матч чемпионата Испании. Мадридская команда на последних минутах вырвала победу у «Осасуны», которая позволила ей подняться на четвертое место в турнирной таблице. Правда, отставание от лидирующего «Реала» не так и велико, лишь четыре балла, поэтому борьба за чемпионство в Примере в самом разгаре.

В Лиге чемпионов «Атлетико» пока не радует своих поклонников. Единственную победу подопечные Диего Симеоне одержали как раз в поединке с «Миланом» на выезде. Помимо этого, была домашняя ничья с «Порту» и два поражения от «Ливерпуля», которые и поставили команду из столицы Испании в очень сложное положение.

Не сыграют в этом матче травмированные Киран Триппьер, Жоау Феликс и Иван Шапонич, а также дисквалифицированный Фелипе. Наказание Антуана Гризманна уменьшили до одного матча, поэтому он сможет выйти на поле в этой встрече.

«Милан»

Для «россонери» текущий розыгрыш самого престижного клубного турнира Старого Света является крайне неудачным. Они смогли сыграть вничью только в домашнем матче с «Порту», а в остальных поединках потерпели фиаско. Только победа в матче с «Атлетико» позволит «Милану» рассчитывать на продолжение борьбы в еврокубках и попадание в плей-офф.

В чемпионате Италии дела у подопечных Стефано Пиоли обстоят намного лучше, даже несмотря на ничью с «Интером» и поражение от «Фиорентины» в двух последних матчах. «Милан» имеет в своем активе 32 очка и делит первое место в турнирной таблице с «Наполи». Впервые за долгие годы можно сказать, что миланцы способны побороться за Скудетто.

В лазарете «Милана» находятся Давид Калабриа, Саму Кастильехо, Майк Меньян, Алессандро Пиццари, Анте Ребич и Фикайо Томори. Все они с большой долей вероятности не сыграют против «Атлетико».

История встреч

Соперники провели между собой четыре матча. Три победы на счету «Атлетико» и одна – у «Милана». Не было зафиксировано ни одной ничьей.

Ориентировочные составы

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Эрмосо, Лоди, Коке, Корреа, Льоренте, Лемар, Гризманн, Суарес.

«Милан»: Татарушану, Калулу, Кьер, Габбия, Эрнандес, Тонали, Кесси, Салемакерс, Леау, Диас, Ибрагимович.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 4.20 по линии Parimatch.

24 ноября, среда