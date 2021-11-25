Атлетико Мадрид
0 : 1
Милан
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Стефано ПИОЛИ: «У Милана есть класс и характер»

Наставник итальянского клуба подвел итоги победы над мадридским «Атлетико» (1:0)

  • 25.11.2021 04:06
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Стефано ПИОЛИ: «У Милана есть класс и характер»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выездную победу над мадридским «Атлетико» (1:0) в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мои игроки провели великолепный матч, они заслужили победу. У нас есть класс и характер. Полагаю, мы на верном пути. Сегодня мы доказали, что прогрессируем», — заявил Стефано после поединка.

Источник — УЕФА

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