Стефано ПИОЛИ: «У Милана есть класс и характер»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выездную победу над мадридским «Атлетико» (1:0) в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мои игроки провели великолепный матч, они заслужили победу. У нас есть класс и характер. Полагаю, мы на верном пути. Сегодня мы доказали, что прогрессируем», — заявил Стефано после поединка.
Источник — УЕФА
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