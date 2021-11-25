Стефано ПИОЛИ: «У Милана есть класс и характер»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выездную победу над мадридским «Атлетико» (1:0) в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мои игроки провели великолепный матч, они заслужили победу. У нас есть класс и характер. Полагаю, мы на верном пути. Сегодня мы доказали, что прогрессируем», — заявил Стефано после поединка.