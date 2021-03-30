Три теории заговора, или Что случилось с Роналдо на ЧМ-1998

Прошло практически 23 года, но многие до сих пор не могут понять, что же случилось летом 1998-го…

  • 30.03.2021 11:21
  • 2394 просмотра
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Три теории заговора, или Что случилось с Роналдо на ЧМ-1998
© Getty Images/Global Images Ukraine

Роналдо. Бразилец Роналдо. «Феномен». «Зубастик». Если говорить совсем точно – Роналдо Луис Назариу ди Лима. Но как бы вы не называли его, факт останется фактом – этот легендарный нападающий сборной Бразилии вошел в историю, как один из величайших футболистов всех времен. Его феноменальный дриблинг, умение контролировать мяч и вовремя наносить смертельные удары по воротам соперника на протяжении восемнадцати лет удивляли весь футбольный мир, а болельщики семи клубов чувствовали себя самыми счастливыми, когда за их команду на поле появлялся Роналдо.

Далеко немногие футболисты могут похвастаться выступлениями в двух непримиримых клубах-соперниках. Но еще меньшее их число могут сказать, что добились уважения в обоих лагерях в равной степени. Блистательные выступления Роналдо в Ла Лиге за «Барселону» и «Реал», а также в Серии А за «Интер» и «Милан» сделали «Феномена» настоящей футбольной иконой, как для испанских, так и для итальянских болельщиков. А начинался карьерный путь Роналдо в Европе с ПСВ из Эйндховена, в рядах которого он добился феноменальных показателей результативности – 54 забитых мяча в 57 официальных поединках. Назвать сейчас «Зубастика» живой легендой – не сказать ничего. Это действительно величайший футболист «девяностых» и начала «нулевых», вспоминая карьеру которого многие болельщики со стажем наверняка сейчас скажут: «Да, а ведь сейчас таких не делают».

Однако есть в карьере Роналдо один, мягко говоря, немного непонятный и совершенно необычный этап, который, после стольких лет, все еще оставляет множество вопросов без ответов. Речь о печально известном для бразильцев чемпионате мира 1998 года во Франции, который завершился настоящей душевной болью для всех поклонников «селесао».

Getty Images/Global Images Ukraine

Впрочем, на международном уровне Роналдо засветился не во Франции, а на турнире 1994 года в США. На тот Мундиаль главный тренер «селесао» Карлос Алберто Паррейра взял 17-летнего Роналдо в виде аванса. Юный нападающий удивил всю Бразилию своей игрой за «Крузейро», но это не давало «Зубастику» никакой форы перед товарищами по команде. Наоборот, Паррейра повез на ЧМ-1994 достаточно опытную команду, где следующими самыми молодыми футболистами после Роналдо были 24-летние Кафу, Марсио Сантос и Леонардо. Средний возраст того состава сборной Бразилии был равен 27,5 годам, а потому неудивительно, что юнец Роналдо так и не получил шанса выйти на поле на Мундиале в США, который стал для команды Паррейры триумфальным. Зато «Зубастик» стал вторым футболистом в истории после Пеле, который сумел стать чемпионом мира в 17 лет.

Франция-1998

Первая настоящая возможность проявить себя во всей красе на чемпионате мира представилась Роналдо в 1998 году во Франции. На этот турнир «Зубастик» приехал уже в качестве футболиста «Интера», а до этого успел ярко заявить о себе в Европе в рядах ПСВ и «Барселоны». Да и вообще состав у бразильцев на финальную часть ЧМ-1998 был просто сказочным: Роберто Карлос из «Реала», Ривалдо из «Барселоны», Леонардо из «Милана», Кафу из «Ромы», опытный Дунга из «Джубило Иваты», не менее опытный и достойный Бебето из «Ботафого», а еще Эдмилсон из «Фиорентины» и, конечно же, 21-летняя молодая и ранняя звезда мирового футбола Роналдо. Под предводительством опытного Марио Загалло эта команда буквально рвалась к очередной победе на чемпионате мира, и тогда казалось, что остановить «селесао» в этом стремлении практически нереально.

Роналдо, как мы уже отмечали, на момент участия в финальной части чемпионата мира во Франции был 21 год. Он был настоящей звездой всего Мундиаля, но по-прежнему оставался самым молодым игроком в заявке «селесао» на турнир. Однако на этот раз возраст ни в коей мере не помешал Роналдо играть, и помогать команде добиваться результата.

Свой первый мяч на ЧМ-1998 Роналдо забил во втором поединке групповой стадии против Марокко. «Феномен» открыл счет уже на 9-й минуте, а его команда после стартовой победы над Шотландией (2:1), добыла казавшиеся дежурными три очка в прогулочном ритме – 3:0. Две победы на старте гарантировали бразильцам первое место в группе, а потому поражение в заключительной игре на этой стадии против Норвегии (1:2) никто не воспринимал всерьез – мол, экономили силы и просто заканчивали «обязательную программу».

В 1/8 финала Бразилии в соперники выпали коллеги по южноамериканскому отборочному циклу – сборная Чили, с которой «селесао» не испытали ни малейших проблем. Сезар Сампайо и Роналдо записали на свой счет по дублю, что помогло команде Марио Загалло оформить проход в четвертьфинал – 4:1. Затем на пути бразильцев возникла сборная Дании, которая заставила действующих чемпионов мира как следует попотеть, чтобы вырвать путевку в полуфинал. Йоргенсен уже на 2-й минуте неожиданно открыл счет, на что Бразилия ответила двумя точными ударами Бебето и Ривалдо, но датчане на 50-й минуте снова забили (постарался Брайан Лаудруп). В итоге «селесао» пришлось максимально мобилизоваться, что привело к еще одному мячу Ривалдо, ставшему победным и решающим в этой дуэли – 3:2.

В голевой протокол матчей Роналдо вернулся уже на стадии полуфиналов. Здесь бразильцам предстояло сыграть с Нидерландами, и «Феномен» на 46-й минуте открыл счет в противостоянии, но за три минуты до финального свистка молодой Патрик Клюйверт перевел поединок в овертаймы. В итоге Бразилия выиграла по пенальти (4:2), а Роналдо реализовал первый удар в послематчевой серии.

В финале Бразилии предстояло оспорить титул с хозяевами турнира сборной Франции, которая благодаря сенсационному дублю защитника Лилиана Тюрама одолела со счетом 2:1 достаточно мощную Хорватию, в рядах которой блистали Давор Шукер, Звонимир Бобан и другие. Решающий поединок между Францией и Бразилией на ЧМ-1998 состоялся на «Стад де Франс» при 75 тысячах болельщиков на трибунах…

Хаос и конспирология финала

Всего за час до начала финального поединка из стана сборной Бразилии поступили шокирующие новости, внесшие настоящий хаос в предматчевые ожидания. Имя Роналдо было исключено из состава «селесао», а специалистам только и оставалось, что ломать головы в догадках, почему это произошло, и кто заменит «Феномена». Вскоре форвард «Интера» не вышел на разминку, добавив сумятицы в и без того начавшие увеличиваться от минуты к минуте ряды сомневающихся в победе сборной Бразилии.

Впрочем, за полчаса до начала игры паника и хаос отступили. Имя Роналдо буквально в последний момент было внесено в стартовый состав, но вопросы остались, и они превратились в настоящие теории заговоров, некоторые из которых активно распространяются и в наши дни. На самом деле, Роналдо отыграл в финале все 90 минут, но выглядел лишь бледной тенью себя настоящего. «Селесао» с треском проиграли Франции (0:3), которая благодаря дублю Зидана и одному мячу Пети оформила исторический первый титул чемпиона мира.

Впоследствии стало известно, что в день финала Роналдо чувствовал себя очень плохо. У него накопились психологические проблемы личного характера (тогда «Зубастик» встречался с Сузаной Вернер, и во время плей-офф в прессе распространились слухи, что та якобы неверна своему возлюбленному), что привело к 5-минутной потере сознания. Медики решили, что у Роналдо случился эпилептический припадок, из-за чего ему был прописан сильный препарат, негативно воздействующий на сердце. Вскоре один из специалистов заявил, что никакого эпилептического припадка у Роналдо не было, а его обморок – это результат сердечного приступа, после которого применять выписанные докторами «селесао» лекарства было смертельно опасно. Но молодой организм Роналдо справился с этим, хотя его физическая форма в финале прогнозируемо была плохой. 

Согласно одной из конспирологических теорий, половина состава сборной Бразилии накануне финала слезно умоляла Марио Загалло включить Роналдо в число участников матча с первых минут, а другая половина выступила категорически против этого. Якобы на этой почве в стане «селесао» произошел серьезный конфликт, а потому в финале против Франции команда выглядела разобщенной и откровенно не нацеленной на результат.

Getty Images/Global Images Ukraine

Другая теория, успешно распространяющаяся и поныне, связана с брендом спортивной одежды Nike. Эта компания вложила более 100 миллионов фунтов в бренд Роналдо и сборной Бразилии, требуя, чтобы на каждый матч «селесао» выходили в максимально боеспособном составе со всеми лидерами. Частично эта гипотеза подтверждается тем, что в ненужном с турнирной точки зрения матче третьего тура группового раунда против Норвегии, в котором бразильцы проиграли, команда Загалло вышла со всеми лидерами в составе – Роналдо, Ривалдо, Кафу, Таффарелом, Дунгой, Роберто Карлосом… Якобы и в финале, когда стал вопрос о невозможности играть «Феномена» из-за серьезных проблем со здоровьем, спонсорский контракт сыграл свою роль, а врачи всеми правдами и неправдами старались поставить Роналдо на ноги, хотя и понимали, что в спортивном плане толку от его участия не будет, и это лишь принесет вред команде.

Наконец, третья из наиболее распространенных и поныне теорий о том, что же произошло вокруг Роналдо на ЧМ-1998, напрямую указывает на возможные коррупционные махинации вокруг того турнира. Якобы руководству Бразильской конфедерации футбола предложили 15 миллионов фунтов за то, чтобы «селесао» в финале уступили Франции в обмен на благоприятный путь к триумфу на ЧМ-2002 и возможность вскоре провести один из следующих Мундиалей. Подтверждением этой теории является победа Бразилии на чемпионате мира в Японии и Южной Корее, проведение страной финальной части чемпионата мира-2014, а также яркий коррупционный скандал вокруг француза Мишеля Платини, который с 2007 по 2015 годы был президентом УЕФА, а в 1998-м являлся одним из двух директоров Организационного комитета чемпионата мира. Сторонники этой теории утверждают, что заинтересованные люди воспользовались личными проблемами Роналдо на ЧМ-1998, сумели на этой почве в решающий момент разобщить команду, что и привело к плачевному для бразильцев результату в финале.

Какая бы из теорий не показалась вам наиболее реалистичной, нужно понимать, что правду о том, что произошло на ЧМ-1998, знают единицы, да и то не факт, что в полном объеме. Сам Роналдо впоследствии не раз вынужден был комментировать те события, но в каждом случае он давал понять – ему неприятно вспоминать не лучшие моменты жизни и карьеры. Пожалуй, это и верно, ведь зачастую неудачи – это лишь ступеньки на пути к последующему успеху, которого Роналдо на футбольном поле безусловно добился сполна.

Много надежд, мало отдачи. Почему буксует проект Роналдо в Вальядолиде 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 30.03.2021 12:02
    0
    Это был мой первый ЧМ, был с родителями в санатории, в холле санатория был телевизор и все мужики собирались там на просмотр матчей.
    Финал пропустил, домой как раз ехал, запомнился матч Италия - Франция.
    Не знаю почему, но болел за итальянцев, хотя все вокруг были за Францию, помню что очень расстроился, когда Итальянцы проиграли.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 30.03.2021 11:43
    0
    Это были годы, когда я смотрел все матчи от свистка до свистка.
    Запомнился матч Бразилия - Дания. Эпизод когда Лаудруп сравнял счёт, и прилёг на травку, остался в моей памяти как отпечаток.
    Мне кажется, что все конспирологические варианты с зубастиком - отвлекающий манёвр. Никаких невест, никаких психолгических проблем. Просто от допинга у человека останавливается сердце. Случаи с принятием допинга и варианты его сокрытия уже известны. А отвлекающие манёвры в прессе это и есть указание на вину.
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 30.03.2021 11:40
    +1
    Помню в день того финала сидели во дворе, мне было 12 лет и к нам подошел один из старшаков и сказал, что Франция выиграет финал - для нас такое заявление стало чем-то немыслимым, всем было очевидно, что Бразилия победит. Так вот тот старшак оказался прав))
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 30.03.2021 11:40
    +1
    Помню в день того финала сидели во дворе, мне было 12 лет и к нам подошел один из старшаков и сказал, что Франция выиграет финал - для нас такое заявление стало чем-то немыслимым, всем было очевидно, что Бразилия победит. Так вот тот старшак оказался прав))
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 30.03.2021 12:02
    0
    Это был мой первый ЧМ, был с родителями в санатории, в холле санатория был телевизор и все мужики собирались там на просмотр матчей.
    Финал пропустил, домой как раз ехал, запомнился матч Италия - Франция.
    Не знаю почему, но болел за итальянцев, хотя все вокруг были за Францию, помню что очень расстроился, когда Итальянцы проиграли.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 30.03.2021 11:43
    0
    Это были годы, когда я смотрел все матчи от свистка до свистка.
    Запомнился матч Бразилия - Дания. Эпизод когда Лаудруп сравнял счёт, и прилёг на травку, остался в моей памяти как отпечаток.
    Мне кажется, что все конспирологические варианты с зубастиком - отвлекающий манёвр. Никаких невест, никаких психолгических проблем. Просто от допинга у человека останавливается сердце. Случаи с принятием допинга и варианты его сокрытия уже известны. А отвлекающие манёвры в прессе это и есть указание на вину.
    Ссылка
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