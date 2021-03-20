Много надежд, мало отдачи. Почему буксует проект Роналдо в Вальядолиде

В десяти последних поединках в рамках Ла Лиги «Вальядолид» сумел добыть лишь одну победу при пяти ничьих и четырех поражениях. В настоящий момент клуб, владельцем и президентом которого является выдающийся бразилец Роналдо по прозвищу «Феномен», находится в подвале турнирной таблицы испанского элитарного дивизиона, и отнюдь не отвечает высоким амбициям своего собственника, который в бытность футболистом привык бороться за самые высокие позиции, а теперь вынужден нервно поглядывать на таких же, как «Вальядолид», неудачников Ла Лиги в надежде, что те не будут играть удачнее. Впервые в большом футболе команда Роналдо (пусть и не игрока, а президента) рискует понизиться в классе, и это очень неромантично…

На текущий момент «Вальядолид» с 26 очками в активе после 27 туров занимает 16-е место в Ла Лиге, опережая лишь «Уэску» (20 очков; 20-е место), «Эйбар» (22 очка; 19-е место), «Алавес» (23 очка; 18-е место) и «Эльче», у которого на два очка меньше, чем у «бело-фиолетовых», однако есть матч в запасе против «Севильи». Конечно, вряд ли «Эльче» будет способен переиграть «нервионцев», однако «Вальядолиду», прежде всего, нужно оценивать собственные силы и возможности для набора очков, а здесь возможны серьезные проблемы. Дело в том, что в оставшихся одиннадцати турах у «бело-фиолетовых» весьма непростой календарь. Кроме поединков с «Кадисом» и «Эйбаром», в остальном в соперниках у «Вальядолида» будут куда более именитые и сильные команды – «Севилья», «Барселона», «Гранада», «Атлетик», «Бетис», «Валенсия», «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Атлетико». Считайте сами, на какое количество очков клуб Роналдо может рассчитывать в этих баталиях, если против куда более скромных оппонентов он преимущественно играл вничью, да проигрывал…

Отсутствие хороших результатов на поле демонстрирует, что спортивный проект под руководством «Феномена» не сделал ни малейшего шага вперед с того момента, как звездный бразилец стал боссом этого клуба. Собственником и президентом «Вальядолида» Роналдо оказался осенью 2018 года, и с тех пор «бело-фиолетовые», по сути, топчутся на месте. В первом сезоне «эры Роналдо» команда из Вальядолида финишировала как раз на 16-м месте, которое занимает и ныне. Тогда расстояние от зоны вылета оказалось равно четырем очкам, но подавляющее большинство специалистов с пониманием отнеслись к такому результату – мол, Роналдо и его менеджерской команде надо дать хотя бы минимальное время на воплощение идей в жизнь.

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Однако итоги розыгрыша Ла Лиги-2019/20 снова не принесли болельщикам «Вальядолида» серьезного повода для радости. «Бело-фиолетовые» финишировали на 13-м месте, в шести очках от зоны вылета, но, по сути, выступили аналогично с предыдущим сезоном – даже по очкам оказалось почти равенство (41 против 42 соответственно). Впрочем, небольшой шажок вверх вроде как был сделан, а потому в сезоне-2020/21 от «Вальядолида» наконец-то ждали того, ради чего Роналдо и брался руководить этим клубом – продвижения в верхнюю половину таблицы, которого, как мы видим уже сегодня, не последовало и вряд ли последует по итогам всех тридцати восьми туров Ла Лиги…

По имеющейся информации, 72,7% акций «Вальядолида» обошлись Роналдо не менее чем в 40 миллионов евро. Подобные инвестиции выглядят солидно даже для бывшей звезды мирового футбола, тем более, что во времена игровой карьеры «Феномен» не слишком-то и экономил на жизни, предпочитая брать от нее возможный максимум. Поэтому рассматривать инвестицию в «Вальядолид» исключительно, как желание лишний раз попиариться, или оказаться в высшей футбольной тусовке – это не про Роналдо и «бело-фиолетовых». В конце концов, если бы было не так, то вряд ли в декабре минувшего года «Феномен» настоял на получении ежемесячной зарплаты за работу президентом «Вальядолида», размер которой отныне будет определяться советом директоров перед утверждением клубного бюджета на новый сезон.

В испанских СМИ не так давно фигурировала и другая занятная информация. Роналдо действительно не рассматривал «Вальядолид», как клуб исключительно для инвестиций. Он приобретал «бело-фиолетовых» с далеко идущими планами превратить эту команду в коллектив, способный играть в европейских кубках – в идеале в Лиге чемпионов, но и от Лиги Европы или Лиги конференций «Феномен», пожалуй, не отказался бы. Для этого, согласно первоначальной задумке бразильца, «Вальядолид» должен был в первые два сезона стабилизироваться, и плотно обосноваться среди середняков Ла Лиги, после чего произошло бы «повышение потолка ожиданий», и ставилась бы задача добывать путевки в еврокубки.

Но пока Роналдо, несмотря на отсутствие ожидаемых результатов, не спешит «рубить с плеча». Главным тренером «Вальядолида» с момента прихода «Феномена» в клуб и по сей день остается Серхио Гонсалес – 44-летний специалист без особых достижений на тренерском поприще, зато прекрасно знающий всех имеющихся в его распоряжении футболистов.

Не имея больших денег, «Вальядолид» предпочитает использовать творческий подход при комплектации команды. Например, в текущем варианте состава команды сразу три футболиста арендованы «бело-фиолетовыми» у других клубов, еще пятерых исполнителей клуб Роналдо подписал свободными агентами, и такое же количество футболистов повысил до первой команды из собственного дубля, что правда, лишь одному Кике Пересу удалось проявить себя с лучшей стороны, и закрепиться в основе.

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Да, на покупку новичков в текущем сезоне «Вальядолид» также раскошелился почти на 11 миллионов евро, но деньги на трансферную деятельность были получены, прежде всего, от продажи молодого ганского центрбека Мохаммеда Салису в «Саутгемптон» за 12 миллионов евро. Так было и в минувшем сезоне, когда на покупки ушло 1,4 миллиона евро, а на продаже одного только Фернандо Калеро в «Эспаньол» «Вальядолид» выручил 8 миллионов евро.

Иными словами, Роналдо не приходится оплачивать трансферную деятельность своего клуба из собственного кармана. «Вальядолид» при нем живет исключительно на те средства, которые клубу удается зарабатывать, а в перспективе «Феномен» обязательно захочет еще и получать куда более значимые финансовые дивиденды, чем одна лишь президентская зарплата. Как с такой политикой руководителя «бело-фиолетовым» еще и выбираться в верхнюю часть турнирной таблицы, которая даст возможность больше зарабатывать и лучше «светить» своих футболистов перед более богатыми клубами, - вопрос весьма занимательный, но ответа на него не видно вот уже два с половиной года.

«Вальядолид» действительно буксует при Роналдо, и сейчас сложно сказать, как долго «Феномен» еще будет нянчиться с проектом, не приносящим ожидаемой отдачи. Единственное можно спрогнозировать с минимальным риском ошибиться: в случае вылета «бело-фиолетовых» из Ла Лиги, команду ждет нелегкая участь, ведь она перестанет быть интересной своему хозяину практически во всех отношениях. Единственное, что радует с точки зрения стороннего наблюдателя – в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги в нынешнем сезоне будет как минимум одна достаточно серьезная интрига, хотя вряд ли лично Роналдо этот факт доставляет хоть какое-то удовлетворение…