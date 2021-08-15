Умер экс-форвард Баварии и сборной ФРГ Герд Мюллер

Утром в воскресенье, 15 августа, скончался бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной ФРГ Герд Мюллер. Легендарному футболисту было 75 лет.

«Сегодня мир и «Бавария» замерли. Клуб и все его фанаты оплакивают Герда Мюллера, который умер рано утром в воскресенье в возрасте 75 лет», — говорится в официальном заявлении «Баварии».

На протяжении карьеры Мюллер защищал цвета клубов ТСВ 1861 (1963-1964), «Бавария» (1964-1979) и «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1979-1981).

Мюллер — четырехкратный чемпион ФРГ, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов, победитель Кубка Кубков, четырехкратный обладатель Кубка ФРГ и победитель Межконтинентального кубка.

За сборную ФРГ Мюллер провел 62 матча, в которых забил 68 мячей. Чемпион Европы (1972) и чемпион мира (1974). Обладатель бронзовой медали ЧМ-1970.

Мюллер — двукратный обладатель «Золотой бутсы» (1970, 1972), обладатель «Золотого мяча» (1970) и двукратный лучший футболист ФРГ (1967, 1969).