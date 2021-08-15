Умер экс-форвард Баварии и сборной ФРГ Герд Мюллер

Утром в воскресенье, 15 августа, скончался бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной ФРГ Герд Мюллер. Легендарному футболисту было 75 лет.
«Сегодня мир и «Бавария» замерли. Клуб и все его фанаты оплакивают Герда Мюллера, который умер рано утром в воскресенье в возрасте 75 лет», — говорится в официальном заявлении «Баварии».
На протяжении карьеры Мюллер защищал цвета клубов ТСВ 1861 (1963-1964), «Бавария» (1964-1979) и «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1979-1981).
Мюллер — четырехкратный чемпион ФРГ, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов, победитель Кубка Кубков, четырехкратный обладатель Кубка ФРГ и победитель Межконтинентального кубка.
За сборную ФРГ Мюллер провел 62 матча, в которых забил 68 мячей. Чемпион Европы (1972) и чемпион мира (1974). Обладатель бронзовой медали ЧМ-1970.
Мюллер — двукратный обладатель «Золотой бутсы» (1970, 1972), обладатель «Золотого мяча» (1970) и двукратный лучший футболист ФРГ (1967, 1969).
Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.— FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021
Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist.
Источник — ФК Бавария
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