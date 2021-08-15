Умер экс-форвард Баварии и сборной ФРГ Герд Мюллер

Легендарному футболисту было 75 лет

  • 15.08.2021 15:02
  • 2220 просмотров
  • 2 комментария
Умер экс-форвард Баварии и сборной ФРГ Герд Мюллер
© Getty Images/Global Images Ukraine

Утром в воскресенье, 15 августа, скончался бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной ФРГ Герд Мюллер. Легендарному футболисту было 75 лет.

«Сегодня мир и «Бавария» замерли. Клуб и все его фанаты оплакивают Герда Мюллера, который умер рано утром в воскресенье в возрасте 75 лет», — говорится в официальном заявлении «Баварии».

На протяжении карьеры Мюллер защищал цвета клубов ТСВ 1861 (1963-1964), «Бавария» (1964-1979) и «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1979-1981).

Мюллер — четырехкратный чемпион ФРГ, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов, победитель Кубка Кубков, четырехкратный обладатель Кубка ФРГ и победитель Межконтинентального кубка.

За сборную ФРГ Мюллер провел 62 матча, в которых забил 68 мячей. Чемпион Европы (1972) и чемпион мира (1974). Обладатель бронзовой медали ЧМ-1970.

Мюллер — двукратный обладатель «Золотой бутсы» (1970, 1972), обладатель «Золотого мяча» (1970) и двукратный лучший футболист ФРГ (1967, 1969).

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Источник — ФК Бавария

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.08.2021 15:53
    0
    Гений. Я не жил в те времена но по нарезкам тех времён это что то было не объяснимое. Весь мир никогда не забудет Великого человека.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 15.08.2021 15:30
    +1
    Ми тебе не забудемо!!!
    Спочивай з миром!
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