Легенда на все времена. Прощай, Жюст Фонтен…

В первый день весны 2023 года из Франции поступила грустная новость – на 90-м году жизни скончался легендарный экс-форвард национальной сборной этой страны Жюст Фонтен – тот, кому до сих пор принадлежит рекорд результативности в рамках финальной части отдельно взятого розыгрыша чемпионата мира. В 1958 году Жюсто (прозвище французского бомбардира) наколотил 13 мячей в ворота соперников, для чего ему потребовалось сыграть 6 поединков. Цифра абсолютно космическая и, если в будущем не произойдет существенного увеличения количества матчей в финальной части, вполне вероятно, что рекорд Фонтена никогда не будет побит.

На ЧМ-1958 в Швецию Фонтен поехал, имея за плечами всего-навсего 5 матчей за национальную сборную, и его присутствие в финальной заявке оказалось неожиданностью для многих.

Жюст Фонтен появился на свет 18 августа 1933 года в марокканском Марракеше. На тот момент африканская страна была разделена между Францией и Испанией, и будущий герой ЧМ-1958 родился в городе, который входил в состав Французского Марокко. Логично, что первые шаги в футболе юный Жюст начал делать в местных «Марракеше» и «Касабланке», а в 1953 году переехал во Францию, заключив контракт с «Ниццей». В первом же сезоне с «орлятами» Фонтен выиграл Кубок страны, а спустя два года – впервые стал триумфатором в чемпионате Франции.

Дебютный вызов в национальную сборную Фонтен получил в 1953 году, когда в декабре сыграл премьерный матч в рядах «трехцветных» в рамках отборочного цикла на ЧМ-1954. Французы к тому моменту решили все турнирные задачи, обеспечив выход на турнир в Швейцарию, а потому на последнюю игру с Люксембургом был выставлен абсолютно резервный состав – все одиннадцать игроков стартового состава тогда провели свои первые поединки за «трехцветных». Интересно, что четверо из них больше никогда не одевали футболку национальной сборной, а Фонтен оказался лишь одним из двух футболистов, которым впоследствии повезет сыграть за главную команду страны более 10 матчей.

Дебютный матч в сборной выдался для Фонтена очень удачным – он записал на свой счет хет-трик, а Франция обыграла соперника со счетом 8:0. Но только троих игроков из того состава тренерский штаб решил заявить на финальную часть ЧМ-1954. Фонтена среди них не оказалось…

В 1956 году Жюст сменил клубную прописку, перейдя из «Ниццы» в «Реймс». Его купили в качестве замены для легендарного Раймона Копа, который переехал в мадридский «Реал». В 1959-м испанский и французский клубы пересеклись между собой в финале Кубка европейских чемпионов, и тогда «Реал» с Копа оказался сильнее «Реймса» с Фонтентом – 2:0, хотя именно Жюст с 10 забитыми мячами в активе стал лучшим голеадром соревнования. Уже в 1959 году Копа вернулся в «Реймс», где у него выработалась великолепная связка с Фонтеном…

За сборную Франции, после дебюта в конце 1953-го, Фонтен не играл почти три года, прежде чем был вызван и поучаствовал в спарринге против Венгрии (1:2) в октябре 1956-го. Затем в международной карьере Жюста опять случилась пауза на год, и вновь он был призван для товарищеского поединка с венграми (0:2). Ни в одном из поединков Фонтен не забивал, а потому шансов поехать на ЧМ-1958 в Швецию у футболиста «Реймса» было, мягко говоря, немного.

Но в марте 1958-го Фонтен был вызван на спарринг против Испании (2:2), в котором забил один из мячей, а спустя месяц поучаствовал в ничейном товарняке против Швейцарии (0:0). Этого хватило, чтобы главный тренер сборной Франции Альбер Батте, являющийся легендой «Реймса», включил Фонтена в итоговую заявку на финальную часть мундиаля в Швеции.

В первом же матче на ЧМ-1958 Фонтен выдал топовое представление. Свой первый мяч он забил на 24-й минуте, а впоследствии оформил полноценный хет-трик, что практически не оставляло шансов на успех команде-сопернице, которой оказалась сборная Парагвая. Европейцы обыграли южноамериканцев со счетом 7:3, а спустя три дня их ждало противостояние со сборной Югославии…

Балканцы оказались более «крепкими орешками» для французов, нежели парагвайцы. Несмотря на два забитых мяча в активе Фонтена, именно Югославия отпраздновала победу, вырвав ее благодаря забитому мячу на 88-й минуте (3:2). Впрочем, в параллельном матче Парагвай обыграл Шотландию, и в последнем туре групповой стадии «трехцветным» нужно было не проиграть, чтобы пройти в плей-офф.

В матче с шотландцами (2:1) победу Франции принесли мячи Раймона Копа и Жюста Фонтена, и благодаря захватывающей ничьей в поединке между Югославией и Парагваем (3:3), именно «трехцветные» выиграли группу, выйдя в четвертьфинале на сборную Северной Ирландии, которая в своем квартете смогла обойти Аргентину и Чехословакию, но пропустила на первое место национальную команду ФРГ.

В четвертьфинале Фонтен вновь не ушел с поля без забитых мячей. Он оформил дубль, что в совокупности с голами Висньески и Пьянтони, помогло Франции одержать убедительную победу над Северной Ирландией со счетом 4:0. К полуфинальной стадии в активе «трехцветных» было 15 забитых мячей на турнире, большую половину (8) из которых записал в свой актив Жюст Фонтен.

В полуфинале Франции уже не повезло. Она угодила на бразильцев, которые проявляли выдающуюся решимость выиграть свой первый в истории чемпионат мира. К тому же, «трехцветным» пришлось противостоять, пожалуй, лучшему футболисту всех времен – Пеле, которому на тот момент было лишь 17, но он уже демонстрировал чудеса в обращении с мячом.

Франция старалась достойно противостоять Бразилии, но южноамериканцы выглядели значительно сильнее. Пеле записал на свой счет хет-трик, на что Фонтен ответил одним мячом, а «трехцветные» уступили – 2:5. Последний матч на турнире для Франции оказался не финалом, а лишь игрой за третье место, но и здесь у них был крайне непростой оппонент – сборная ФРГ с Хельмутом Раном и Уве Зеелером в составе.

Матч за «бронзу» выдался по-настоящему выставочным – Франция победила со счетом 6:3, а Фонтен выдал просто ударные 90 минут, на протяжении которых четырежды расписывался в сетке ворот соперника. Благодаря этому Жюсто стал первым футболистом в истории, который смог оформить два хет-трика в рамках одного чемпионата мира.

Всего же на счету Фонтена оказалось 13 голов в 6 матчах, что позволило Жюсту без малейших проблем выиграть бомбардирскую гонку шведского мундиаля, оставив далеко за спиной и Пеле (6), и Хельмута Рана (6), и Ваву (5) и Питера Макпарланда (5) из Северной Ирландии. Кроме того, Фонтен забивал в каждом из шести сыгранных на ЧМ-1958 поединков, а в плей-офф на счету Жюста оказалось 7 мячей в 3 матчах. Это были, пожалуй, наиболее звездные девять дней в карьере французского нападающего, хотя определенным разочарованием для него и всех французов стало то, что команда сумела финишировать только третьей.

Бразилия и Пеле на ЧМ-1958 были у всех на устах, и Фонтену очень не повезло, что мундиаль в Швеции в памяти большинства болельщиков навсегда ассоциируется с восхождением звезды Пеле, но не с выдающейся результативностью Жюста.

В наше время удивительно и то, что у Фонтена на ЧМ-1958 не было собственной пары бутс, и он был вынужден одалживать обувь у товарища по команде. А еще Жюст так и не получил приз «Золотая бутса», так как этой награды в те годы попросту еще не существовало…

Сезон-1957/58 вообще выдался невероятным для Фонтена. С «Реймсом» форвард выиграл чемпионат, где оказался лучшим бомбардиром турнира, и Кубок Франции, а всего в 41 матче в рамках различных турниров за клубную и национальную команды Жюст наколотил 53 гола, и это до сих пор является рекордным показателем для французских футболистов.

Успешное проведение ЧМ-1958 привел к тому, что ФИФА и УЕФА согласовали проведение отдельного европейского континентального соревнования – чемпионата Европы. Его первый розыгрыш состоялся в 1960 году, а страной хозяйкой была избрана Франция. Участие в квалификации принимали только 17 национальных команд, и «трехцветные» пробились в финальную «пульку», обыграв сперва Грецию, а затем Австрию. Фонтен принимал участие в этих поединках, забив два мяча грекам, и оформив хет-трик в ворота австрийцев.

В ноябре 1959 года Жюсто, оформив хет-трик в ворота сборной Португалии (5:3) в товарищеском матче, стал обладателем рекорда по количеству забитых мячей за национальную сборную Франции, превзойдя прежнее достижение (21 гол), которое принадлежало Жану Николя. После того Фонтен, еще до календарного завершения 1959-го успел отличиться еще четырьмя голами, и 1960 год обещал быть невероятно успешным, как для него лично, так и для национальной сборной Франции.

В конце февраля 1960-го Фонтен пропустил спарринг «трехцветных» против Бельгии (0:1), но через две недели вернулся в состав команды, и помог ей в товарищеском матче разбить в пух и прах чилийцев (6:0), оформив в той встрече дубль. На тот момент в активе Жюста было 30 голов в 20 матчах за сборную Франции, и он еще не знал, что впереди уготовила для него судьба-злодейка…

Накануне финальной части Евро-1960 Фонтен сломал ногу, из-за чего был вынужден пропустить первый в истории чемпионат европейского континента, а на поле в рядах «трехцветных» вернулся лишь в декабре в поединке отбора на ЧМ-1962 против Болгарии. Французы легко выиграли ту встречу со счетом 3:0, но вот Жюст забить не сумел. Для форварда тот поединок оказался 21-м и последним в футболке национальной команды.

В 27 лет Фонтен фактически завершил международную карьеру, а спустя полтора года окончательно попрощался с профессиональным футболом. Жюсто второй раз сломал ногу, и это свело на нет все шансы на дальнейшее переписывание рекордов…

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Во Франции очень любили Фонтена, что вылилось в приглашение Жюста в 1967-м на пост главного тренера национальной сборной. Не имея ни малейшего опыта подобной работы, Жюсто согласился, но провел у руля «трехцветных» только два поединка, причем оба завершились для его подопечных поражениями. Всего через три месяца сотрудничество с Фонтеном было аннулировано, и он более никогда не возвращался работать с национальной командой.

С 1968 по 1969 годы Фонтен поработал с французской командой «Баньер-де-Люшон», а с 1973 по 1976 годы возглавлял молодой на тот момент «Пари Сен-Жермен» (этот клуб был основан в 1970-м). После парижан Жюст недолго был коучем «Тулузы», а затем на два года отправился поруководить национальной сборной Марокко, которую даже привел к весьма почетному третьему месту на Кубке африканских наций-1980, но с которой так и не сумел квалифицироваться на ЧМ-1982.

После марокканского опыта Фонтен окончательно попрощался с большим футболом. Он по праву гордился своей карьерой, и отвергал любые предположения современников о том, что раньше, дескать, было куда проще забивать мячи.

«Уверяю, что в 1958 году забить было не легче, чем сейчас. Состояние мяча, траектория его полета и дилетантство закулисного персонала осложняли все намного больше, чем это есть в современном футболе. Я даже был вынужден пользоваться чужими бутсами. Кроме того, сейчас судьи защищают нападающих гораздо больше, чем в мое время. Так что позвольте мне повторить: 13 голов – это значительная цифра. Сможет ли кто-то побить мой рекорд? Я не думаю, что это когда-либо произойдет», - говорил Фонтен.

И вряд ли со словами легендарного француза стоит спорить. Он действительно установил такую планку, которая вот уже 65 лет является недостижимой для его последователей. Возможно, когда-то кто-то и превзойдет «вечный» рекорд Фонтена, но при жизни Жюста этого так и не произошло. Значит, он покинул этот мир в статусе непревзойденного голеадора и легенды на все времена…