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Англия
24 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 24 апреля 2024, 23:30
2099
4

ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Миколенко получил травму в АПЛ

Виталий не сумел продолжить поединок «Эвертон» – «Ливерпуль»

24 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 24 апреля 2024, 23:30
2099
4
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Миколенко получил травму в АПЛ
Twitter

24 апреля проходит матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль».

На 41-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе, получил неприятную травму.

❗️ ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Миколенко получил травму в АПЛ

Украинец неудачно приземлился на газон после небольшой стычки с форвардом подопечных Юргена Клоппа Дарвином Нуньесом.

В сети появилось видео столкновения Миколенко и Нуньеса.

Виталий доиграл первую 45-минутку, но на 2-й тайм так и не вышел. Его заменил Эшли Янг.

ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Миколенко получил травму в АПЛ

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видео Виталий Миколенко Дарвин Нуньес Ливерпуль Эвертон Эвертон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Anna.
Хоч би нічого серйозного перед Євро, в трансляції виглядало страшно. 
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+2
😼
Невдало призимлився після поштовху
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0
Gargantua
если связки, то через 2-3 недели будет в строю
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0
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