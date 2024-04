24 апреля проходит матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль».

На 41-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе, получил неприятную травму.

❗️ ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Миколенко получил травму в АПЛ

Украинец неудачно приземлился на газон после небольшой стычки с форвардом подопечных Юргена Клоппа Дарвином Нуньесом.

В сети появилось видео столкновения Миколенко и Нуньеса.

Виталий доиграл первую 45-минутку, но на 2-й тайм так и не вышел. Его заменил Эшли Янг.

ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Миколенко получил травму в АПЛ

Mykolenko played on after this freak of a landing. 🤯

pic.twitter.com/GWQCr23vTJ