ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Миколенко получил травму в АПЛ
Виталий не сумел продолжить поединок «Эвертон» – «Ливерпуль»
24 апреля проходит матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль».
На 41-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе, получил неприятную травму.
❗️ ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Миколенко получил травму в АПЛ
Украинец неудачно приземлился на газон после небольшой стычки с форвардом подопечных Юргена Клоппа Дарвином Нуньесом.
В сети появилось видео столкновения Миколенко и Нуньеса.
Виталий доиграл первую 45-минутку, но на 2-й тайм так и не вышел. Его заменил Эшли Янг.
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Миколенко получил травму в АПЛ
Mykolenko played on after this freak of a landing. 🤯— All Sportz 🏀⚽ (@Allsportztv) April 24, 2024
pic.twitter.com/GWQCr23vTJ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В топ-3 также входят Серу Гирасси из «Штутгарта» и лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе
«Металлург» Запорожье не приедет на поединок против «Хуста»