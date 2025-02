Боуэн стал вторым игроком в истории Вест Хэма, забившим 50 голов в АПЛ

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн отметился голом в матче против «Арсенала» и стал вторым игроком в истории клуба, который забил 50 мячей в Премьер-лиге.

22 февраля состоялась встреча 26-го тура английского чемпионата между командами «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Ранее этим достижением отметился Майкл Антонио, который забил за «Вест Хэм» 68 голов в АПЛ.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Боуэн провел 22 матча, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Клуб англичанина занимает 16-е место в таблице лиги (8 побед, 6 ничьих, 12 поражений).

Jarrod Bowen is just the second player to score 50 Premier League goals for West Ham after Michail Antonio.



But he’s the only one with a cameo on Eastenders. 😉 pic.twitter.com/Gnemgx39mQ