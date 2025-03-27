ФОТО. Зинченко поставил сердечко одноклубнику. Вот что случилось

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц и его жена София стали родителями сына.

25-летний футболист поделился новостью в Instagram, где получил поздравления от одноклубника Александра Зинченко, его жены Влады, а также от девушки Эрлинга Холанда.

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Хаверц опубликовал черно-белое фото, на котором изображена рука новорожденного, который держит палец матери.

Кай женился на Софии в прошлом году, после чемпионата Европы, а в ноябре они объявили о беременности. Они вместе живут в Лондоне с 2018 года.