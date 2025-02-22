Арсенал – рекордсмен среди клубов АПЛ по красным карточкам в этом сезоне
Льюис-Скелли был удален в игре против «Вест Хэма»
Игрок «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли в поединке против «Вест Хэма» получил красную карточку и был второй раз удален с поля в текущей кампании АПЛ. «Канониры» занимают первое место среди команд Премьер-лиги по количеству красных карточек в этом розыгрыше чемпионата (5).
22 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Боуэн забил единственный гол во встрече.
Кроме Льюис-Скелли, со стороны «Арсенала» в этом сезоне были удалены еще Леандро Троссард, Уильям Салиба и Деклан Райс. На втором месте по количеству красных карточек в АПЛ располагаются сразу три команды: «Вест Хэм», «Саутгемптон» и «Ипсвич» (3).
«Арсенал» находится на втором месте в таблице лиги (15 побед, 8 ничьих, 3 поражения).
⚠️ | QUICK STAT— Sofascore Football (@SofascoreINT) February 22, 2025
Most red cards in the Premier League this season:
🥇 5 – Arsenal
🥈 3 – West Ham, Southampton, Ipswich Town
• Points dropped by Arsenal in those five matches: 10
• Points they're now behind Liverpool by: 8 pic.twitter.com/vSJnCQfKyW
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