Арсенал – рекордсмен среди клубов АПЛ по красным карточкам в этом сезоне

Игрок «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли в поединке против «Вест Хэма» получил красную карточку и был второй раз удален с поля в текущей кампании АПЛ. «Канониры» занимают первое место среди команд Премьер-лиги по количеству красных карточек в этом розыгрыше чемпионата (5).

22 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Боуэн забил единственный гол во встрече.

Кроме Льюис-Скелли, со стороны «Арсенала» в этом сезоне были удалены еще Леандро Троссард, Уильям Салиба и Деклан Райс. На втором месте по количеству красных карточек в АПЛ располагаются сразу три команды: «Вест Хэм», «Саутгемптон» и «Ипсвич» (3).

«Арсенал» находится на втором месте в таблице лиги (15 побед, 8 ничьих, 3 поражения).

