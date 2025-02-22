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Англия
22 февраля 2025, 23:06 | Обновлено 22 февраля 2025, 23:09
212
1

Арсенал – рекордсмен среди клубов АПЛ по красным карточкам в этом сезоне

Льюис-Скелли был удален в игре против «Вест Хэма»

22 февраля 2025, 23:06 | Обновлено 22 февраля 2025, 23:09
212
1
Арсенал – рекордсмен среди клубов АПЛ по красным карточкам в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли в поединке против «Вест Хэма» получил красную карточку и был второй раз удален с поля в текущей кампании АПЛ. «Канониры» занимают первое место среди команд Премьер-лиги по количеству красных карточек в этом розыгрыше чемпионата (5).

22 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Боуэн забил единственный гол во встрече.

Кроме Льюис-Скелли, со стороны «Арсенала» в этом сезоне были удалены еще Леандро Троссард, Уильям Салиба и Деклан Райс. На втором месте по количеству красных карточек в АПЛ располагаются сразу три команды: «Вест Хэм», «Саутгемптон» и «Ипсвич» (3).

«Арсенал» находится на втором месте в таблице лиги (15 побед, 8 ничьих, 3 поражения).

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Майлз Льюис-Скелли Арсенал Лондон удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Вест Хэм Вест Хэм статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Victor673256ua
А Реал ще скаржиться на суддівство) Браво федерація
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