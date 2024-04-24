В среду, 24 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ливерпуль».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформі.

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