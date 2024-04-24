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Эвертон
24.04.2024 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 апреля 2024, 10:54 |
17
0

Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии

24 апреля 2024, 10:54 |
17
0
Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Виталий Миколенко

В среду, 24 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ливерпуль».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформі.

Эвертон – Ливерпуль
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Трансляция матча В эфире

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Эвертон Ливерпуль Виталий Миколенко Эвертон - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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