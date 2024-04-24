Англия24 апреля 2024, 10:54 |
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Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии
24 апреля 2024, 10:54 |
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В среду, 24 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ливерпуль».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформі.
Эвертон – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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