ПОЧЕТТИНО: «Арбитр навредил моей команде, моим игрокам»

Главный тренер «Челси» Маурицио Почеттино подвел итоги ничейного матча своей команды в игре 25 тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:2), особое внимание уделив отмененному голу Дисаси на последних минутах, который мог принести «Челси» победу.

«Судья невероятный, и это смешно. Трудно принять такие вещи. В полуфинале Кубка Англии против «Ман Сити» две недели назад играли рукой, и это не было пенальти, арбитр не проверял это.

Это больно, поскольку это нанесло вред английскому футболу, и я думаю, что игроки «Виллы» и их болельщики не понимали, почему гол на последних минутах был отменен.

Выступление было великолепным против очень хорошей команды. Разочарованный, но что мы можем сделать? Нам нужно двигаться дальше

Я и все на стадионе, наблюдавшие за игрой, не увидели фола на поле, а затем VAR изменил решение арбитра. По-моему, это немного повредило Премьер-лиге и английскому футболу. Если мы хотим быть лучшей лигой в мире, нам следует защитить зрелище и решения.

Арбитр навредил себе, навредил команде, моим игрокам, моим болельщикам.

Мы молодая команда. Выступление было хорошим. Я очень доволен реакцией. Я спокоен, и это только для того, чтобы помочь.

Игра была очень хорошая, и мы играли очень хорошо, правда, в первом тайме мы легко пропустили. То, что мы пытались изменить в команде, не удавалось.

Играть с «Астон Виллой», которая борется за четверку лучших... Я доволен командой, и игроки были хорошими», – сказал Почеттино.