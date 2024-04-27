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Чемпионат Англии
Астон Вилла
27.04.2024 22:00 - : -
Челси
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Англия
27 апреля 2024, 02:43 |
11
0

Астон Вилла – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 27 апреля в 22:00 по Киеву

27 апреля 2024, 02:43 |
11
0
Астон Вилла – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля на «Вилла Парк» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Астон Вилла» встретится с «Челси». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда после того, как ее возглавил Эмери, быстро прибавила. Унаи пришел осенью позапрошлого года, и весной закончил прошлый сезон на седьмом месте. Это, кстати, сулило осложнение календаря, ведь таким образом клуб из Бирмингема отправился в Лигу конференций, где стартовать нужно было с летней квалификации. Но англичане не сплавили турнир, наоборот, выигрывали в нем группу и выбивали в марте Аякс. В четвертьфинале с Лиллем, выиграв 2:1 дома, чуть не вылетели на выезде - спасло умение Эмилиано Мартинеса брать пенальти. При этом в АПЛ получилось и дальше прибавлять - сенсационно вилланы стали претендентами на Лигу чемпионов. Они, правда, весной, казалось, сдулись, в том числе разгромно уступили главному сопернику, Тоттенхэму. Но зато оформили 2:0 в Лондоне с Арсеналом, после чего не менее убедительно, 3:1, обыграли и Борнмут.

Челси

Клуб ухитряется испортить впечатление даже от блестяще выигранного матча. Казалось бы, Эвертон получилось просто уничтожить, но игроки чуть не подрались за право исполнить пенальти - это в момент, когда счет уже был крупный. Не удивительно, что после матча не сдержался даже Почеттино, раскритиковав в интервью подопечных. Реализовал точку Палмер, в итоге оформивший каре. В целом именно летний новичок стал главным открытием синих, а то и всей Премьер-Лиги. Но его усилий может не хватить даже для подъема в итоге в зону еврокубков. Тем более что от Арсенала получили взбучку в виде 0:5. До поединка с канонирами играли на Уэмбли с Манчестер Сити в кубковом полуфинале. И снова, как с Ливерпулем на том же Энфилде в решающем поединке Кубка Лиги, растеряв массу моментов, пропустили от соперника единственный гол в концовке.

Статистика личных встреч

В обоих прошлогодних матчах Премьер-Лиги выигрывали вилланы. Но в кубке в переигровке после нулевой ничьей дома аристократы победили 3:1 в Бирмингеме.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество подопечным Эмери, которые играют дома. Но синие могут удивить даже сами себя, ставим на хозяев с форой 0 (коэффициент - 1,72).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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