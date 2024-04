Челси вырвал ничью с 0:2 в поединке с Астон Виллой. Мудрик отыграл 90 минут

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Челси».

Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Матч завершился со счётом 2:2.

Хозяев довольно уверенно провели первую половину игры и обеспечили комфортное преимущество в два мяча. Однако сначала Нони Мадуэке сравнял счет на 62-й минуте, а на 81-й английский вингер ассистировал на капитана Конора Галлахера, который принес «синим» одно очко.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, провел 90 минут, и отличился желтой карточкой на 82-й минуте.

«Челси» после этого матча остался на 9-й строчке с 48 очками, «Астон Вилла» же идет четвертой с 67 баллами.

АПЛ. 35-й тур, 27 апреля.

Астон Вилла – Челси – 2:2

Голы: Кукурелья, 4 (автогол), Роджерс, 42 Мадуэке, 62, Галлахер, 81.

Астон Вилла: Мартинес (Ольсен, 46), Кэш, Пау Торрес, Конса, Динь, Бэйли (Диего Карлос, 75), Макгинн, Тилеманс (Диаби, 27; Дуран, 83), Дуглас Луис (Ироэгбунам, 75), Уоткинс, Роджерс.



Челси: Петрович, Чалоба, Тиаго Силва (Дисаси, 90), Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Мудрик (Казадеи, 90), Палмер, Кайседо, Мадуэке, Джексон.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Conor Gallagher's spectacular strike sees the points shared between @AVFCOfficial and @ChelseaFC🤝#AVLCHE pic.twitter.com/h5BDMYNuB6