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Чемпионат Англии
Астон Вилла
27.04.2024 22:00 – FT 2 : 2
Челси
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Англия
28 апреля 2024, 00:09 | Обновлено 28 апреля 2024, 00:12
644
4

Челси вырвал ничью с 0:2 в поединке с Астон Виллой. Мудрик отыграл 90 минут

Лондонский клуб совершил эффектный камбек

28 апреля 2024, 00:09 | Обновлено 28 апреля 2024, 00:12
644
4
Челси вырвал ничью с 0:2 в поединке с Астон Виллой. Мудрик отыграл 90 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Челси».

Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Матч завершился со счётом 2:2.

Хозяев довольно уверенно провели первую половину игры и обеспечили комфортное преимущество в два мяча. Однако сначала Нони Мадуэке сравнял счет на 62-й минуте, а на 81-й английский вингер ассистировал на капитана Конора Галлахера, который принес «синим» одно очко.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, провел 90 минут, и отличился желтой карточкой на 82-й минуте.

«Челси» после этого матча остался на 9-й строчке с 48 очками, «Астон Вилла» же идет четвертой с 67 баллами.

АПЛ. 35-й тур, 27 апреля.

Астон Вилла – Челси – 2:2
Голы: Кукурелья, 4 (автогол), Роджерс, 42 Мадуэке, 62, Галлахер, 81.

Астон Вилла: Мартинес (Ольсен, 46), Кэш, Пау Торрес, Конса, Динь, Бэйли (Диего Карлос, 75), Макгинн, Тилеманс (Диаби, 27; Дуран, 83), Дуглас Луис (Ироэгбунам, 75), Уоткинс, Роджерс.

Челси: Петрович, Чалоба, Тиаго Силва (Дисаси, 90), Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Мудрик (Казадеи, 90), Палмер, Кайседо, Мадуэке, Джексон.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Нони Мадуэке Конор Галлахер Марк Кукурелья Михаил Мудрик Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Астон Вилла - Челси
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Boodya
"Мудрик" і "безрезультатний" стають потроху вже словами-синонімами 
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+1
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antt
Якщо згадати початки Мудрика в Челсі, то автогол Кукурельї то як гол самого Мудрика в чужі ворота для нього.
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-3
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